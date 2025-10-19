تليجراف: نوتنجهام يدخل في مفاوضات مع مانشيني لتدريب الفريق

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 18:11

كتب : FilGoal

روبيرتو مانشيني - إيطاليا

دخل نادي نوتنجهام فورست في مفاوضات مع روبرتو مانشيني لتدريب الفريق خلفا لأنجي بوستيكوجلو.

وكان فورست قد أعلن في وقت سابق إقالة مدربه أنجي بوستيكوجلو من منصب المدير الفني بعد الخسارة من تشيلسي.

وبحسب صحيفة تليجراف فإن نوتنجهام فورست دخل في مفاوضات مع روبرتو مانشيني لتدريب الفريق عقب إقالة أنجي بوستيكوجلو.

وذكرت الصحيفة أن المدرب الإيطالي لم يمنح قراره الأخير للنادي الإنجليزي.

وسقط فورست بنتيجة 3-0 أمام تشيلسي في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي أن المدرب أقيل من منصبه بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

وقاد الأسترالي تدريب الفريق خلفا للبرتغالي نونو سانتو الشهر الماضي.

وخلال 8 مباريات في جميع المسابقات لم يحقق الفريق الفوز تحت قيادته إذ اكتفى بتعادلين و6 هزائم.

وجاء قرار الإقالة بعد 21 دقيقة من نهاية اللقاء.

واستمرت مهمة أنجي 39 يوما ما جعله صاحب أصغر فترة تدريبية في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وبات الأسترالي أول مدرب في تاريخ النادي لا يحقق الفوز في أول 8 مباريات كمدير فني.

ويحتل فورست المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط من 8 مباريات مكتفيا بفوز واحد.

وكشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي في وقت سابق، عن عقد اجتماع سابق مع روبرتو مانشيني المدير الفني الإيطالي، لتولي تدريب الفريق.

وأوضح وليد صلاح في تصريحات عبر قناة الأهلي: "عقدنا اجتماع مع مانشيني وعدد من المدربين الكبار، ولكن لم يتم الاتفاق معهم لأسباب مخنلفة".

التجربة الأخيرة لمانشيني كانت تدريب منتخب السعودية وخلال 18 مباراة فاز في 7 وخسر 6 وتعادل في 6 ورحل بعد التعادل السلبي مع البحرين في تصفيات كأس العالم 2026.

