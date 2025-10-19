كرة سلة – الزمالك يعاقب آدم موسى وأحمد إسماعيل

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 17:31

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى كيجو - أحمد إسماعيل - الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، توقيع عقوبة مالية على أحمد إسماعيل وآدم موسى، لاعبي الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء، وذلك لما بدر منهما فى مواجهة الزمالك وألعاب دمنهور، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدور التمهيدي، لبطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت الأربعاء الماضي على الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

وأكد محمد طارق، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على كرة السلة، أن قرار فرض العقوبة على اللاعبين، جاء كقرار تربوي، حيث إنه من ثوابت الزمالك مبدأ الثواب والعقاب، ومنع التجاوز.

خاصة أن فريق السلة يحتاج إلى تكاتف الجميع، ولا يتحمل في الوقت الحالى أي تجاوز من أحد.

وأضاف طارق أنه تم تبليغ الثنائي، وباقي لاعبي الفريق بالعقوبات، مشيرًا إلى فرض عقوبات أخرى على أي لاعب في حالة تكرار أي تجاوز.

واختتم محمد طارق بأن فريق السلة تجاوز ما حدث سريعًا بين الثنائي، مشددًا على أنه سيتم تقديم أفضل مستوى للفريق في الفترة المقبلة.

الزمالك كرة سلة آدم موسى أحمد إسماعيل
