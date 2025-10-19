ياسين منصور يتحدث في حوار مطول عن انتخابات الأهلي وعلاقته مع مرتجي ورسالة للجماهير

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 16:44

كتب : حسام نور الدين

ياسين منصور

كشف ياسين منصور المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي أن ترشحه في الانتخابات المقبلة جاء في التوقيت المناسب لخدمة النادي وأعضائه وجماهيره.

وقال منصور في تصريحات صحفية إن ارتباطه بعمله الخاص في السنوات الماضية منعه من خوض الانتخابات سابقًا، موضحًا أن الأهلي مؤسسة تحتاج لوقت وجهد كبير، وأنه يرى التوقيت الحالي هو الأنسب للمشاركة مع قائمة محمود الخطيب.

وأضاف: "لم أفكر في المنصب، فكرت في خدمة الأهلي، كما قال الراحل طارق سليم: أنا جاهز لخدمة الأهلي حتى لو طلبوا مني الوقوف على البوابة".

وكشف ياسين منصور أن محمود الخطيب كان ينوي الاعتذار عن عدم الترشح بسبب حالته الصحية، لكنه كان من أوائل من طالبوه بالاستمرار لما يمثله من قيمة كبيرة داخل النادي.

وتحدث عن علاقته بخالد مرتجي قائلاً: "خالد أخ وصديق، تحدثت معه قبل الترشح ووجدت منه كل الدعم والتقدير، وهدفنا جميعًا مصلحة الأهلي بعيدًا عن المناصب".

وأوضح المرشح على منصب نائب الرئيس أن هدف القائمة هو استكمال النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن كل مجلس في الأهلي يبني على ما أنجزه من سبقه.

وأشار إلى أن ملف الاستثمار سيكون على رأس أولويات المجلس المقبل، في ظل زيادة الإنفاق على الفرق الرياضية والبنية التحتية، مؤكدًا أن الأهلي يمتلك علامة تجارية قوية تساعد في جذب الاستثمارات.

كما شدد على أهمية التطور الإداري والتعاون الدولي مع أندية عالمية لتبادل الخبرات، مع دراسة كل خطوة من خلال مجلس الإدارة لضمان الاستفادة القصوى.

وقال منصور إن الأهلي لا يحتاج إلى إنشاء شركات جديدة حاليًا، بل يجب العمل على حوكمة العلاقة بين النادي وشركاته وتعزيز التعاون بينها لتحقيق الاستفادة الكاملة من العلامة التجارية للنادي.

وكشف عن خطة لإنشاء فروع جديدة داخل مصر وخارجها، معتبرًا أن انتشار الأهلي عربيًا وإفريقيًا يمثل خطوة استثمارية مهمة تحقق مكاسب مادية وفنية.

كما تحدث عن قطاع الناشئين مؤكدًا ضرورة دعمه لإفراز لاعبين يمثلون هوية الأهلي ويغنون الفريق الأول عن الصفقات المكلفة.

ووجه رسالة للجماهير: "أنتم قوة الأهلي وسنده، وسنبذل كل ما في وسعنا لإسعادكم".

واختتم ياسين منصور برسالة لأعضاء الجمعية العمومية قال فيها: "الأهلي يحتاجكم يوم 31 أكتوبر.. حضوركم مهم لاختيار مجلس يحقق طموحات النادي".

