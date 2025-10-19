طرح تذاكر السوبر المصري في الإمارات.. تعرف على الأسعار

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري

أعلنت رابطة دوري المحترفين الإماراتي طرح تذاكر مباريات السوبر المصري.

وستقام مباريات البطولة نسخة 2025 في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي

ويقام كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا

وطرحت رابطة الدوري الإماراتي التذاكر يوم الأحد.

Beige background poster with UAE and Egyptian flags at top along with sponsor logos like Etisalat and Emirates. Arabic text announces Egyptian Super Cup in Abu Dhabi. Six match fixtures listed with team emblems such as Al Ahly red eagle vs Zamalek white knight for 15:15, Pyramids vs Future orange vs red for 18:15, and others up to Al Ittihad vs Ceramica Cleopatra at 19:30. QR code in center with stylized football player figure. Bottom text mentions Zayed Sports City Stadium and event date 9th.

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

كبار الشخصيات - المرحلة الأولى

1050 درهما إماراتيا (13600 جنيه مصري)

الفئة المميزة - المرحلة الأولى

525 درهما إمارتيا (6800 جنيه مصري)

الدخول العام - المرحلة الأولى

52.5 درهما إماراتيا (680 جنيها مصريا)

وتأتي استضافة السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة. والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري في إمارة أبوظبي.

وجاء جدول المباريات

نصف النهائي - 6 نوفمبر

الزمالك × بيراميدز.. استاد آل نهيان في أبو ظبي

الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.

المركز الثالث - 9 نوفمبر

الخاسر من مباراتي نصف النهائي.. استاد آل نهيان في أبو ظبي

النهائي - 9 نوفمبر

الفائز من مباراتي نصف النهائي.. استاد محمد بن زايد في أبو ظبي

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة. بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

الأهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا السوبر المصري
