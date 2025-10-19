"المباراة الأكبر في تاريخ الهند لن تحدث".. الرياضية: استبعاد رونالدو أمام جوا

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 16:32

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر السعودي

استبعد جورجي جيسوس مدرب النصر السعودي، نجمه كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق المسافرة إلى الهند لمواجهة جوا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن بعثة النصر ستغادر عصر الإثنين إلى مدينة مارجاو الهندية، دون رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي يواصل التعافي من الإصابة، إضافة إلى عدد من اللاعبين الأجانب الذين فضّل المدرب إراحتهم.

من جانبه، أوضح رافي بوسكور الرئيس التنفيذي لنادي جوا أن إدارة النصر تقدمت بطلب للحصول على تأشيرات دخول لجميع لاعبيها، بمن فيهم رونالدو، مؤكدا أن ذلك "إجراء روتيني لا يعني بالضرورة حضوره".

وأضاف بوسكور أن مشاركة رونالدو في اللقاء "كانت ستجعلها المباراة الأكبر في تاريخ كرة القدم الهندية"، مشيرا إلى أن عدة شركات راعية كانت تنتظر تأكيد حضوره لتوقيع عقود الرعاية والإعلانات الخاصة بالمباراة.

لكن الآن بعد قرار جيسوس فالمواجهة الأكبر في تاريخ كرة القدم الهندية لن تتم.

ويتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من فوزين، متقدما بثلاث نقاط على الزوراء العراقي واستقلول دوشنبه الطاجيكي، بينما يتذيل جوا الهندي الترتيب دون نقاط.

