اتحاد جدة يوضح تفاصيل إصابة بنزيمة وبيرجوين وفقيهي

أعلن نادي اتحاد جدة تفاصيل إصابة لاعبيه كريم بنزيمة وستيفن بيرجوين ومعاذ فقيهي.

ويصطدم اتحاد جدة بالشرطة العراقي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين، قبل مواجهة الهلال في قمة الدوري السعودي يوم الجمعة.

وأوضح النادي إصابة كريم بنزيمة بكدمة في الساق اليمني.

ويخضع المهاجم الفرنسي حاليا لبرنامج تأهيلي مكتف وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينها.

قبل ساعات، أوضحت جريدة اليوم السعودية أن بنزيمة سيغيب عن لقاء الشرطة لعدم الجاهزية.

على أن يتم تجهيزه لمواجهة الهلال في الكلاسيكو بالدوري السعودي.

وأفاد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها معاذ فقيهي كشفت إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر مصحوب بإصابة في الأربطة.

وبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي في القسم الطبي بالنادي.

فيما تعرض ستيفن بيرجوين لوعكة صحية ويخضع حاليا المتابعة والرعاية من قبل الجهاز الطبي بالنادي.