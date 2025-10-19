تزامنا مع الخسارة الأولى.. يوفنتوس يجتمع مع بالادينو لخلافة تودور

كشفت تقارير إيطالية أن إدارة نادي يوفنتوس عقدت اجتماعا مع المدرب رافاييلي بالادينو، بعد تراجع نتائج الفريق بقيادة المدرب إيجور تودور هذا الموسم.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فإن الاجتماع عُقد في مدينة ميلانو بين بالادينو وفرانسوا مودستو، المسؤول عن كرة القدم في يوفنتوس، إذ سبق أن عملا معا في نادي مونزا.

وجاء اللقاء تزامنا مع خسارة يوفنتوس أمام كومو بنتيجة 0-2 قبل قليل، وهي أول هزيمة للفريق في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي، وبعد سلسلة من التعادلات التي زادت من الضغوط على الجهاز الفني.

video:1

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع لم يكن صدفة، إذ تبحث إدارة يوفنتوس عن خيارات بديلة في حال استمرار تراجع الأداء، مع تزايد الشكوك حول مستقبل تودور.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الاجتماع، فإن وجود اسم بالادينو ضمن دائرة اهتمامات النادي يفتح الباب أمام إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

يذكر أن يوفنتوس لم يحقق أي فوز منذ انتصاره على إنتر بنتيجة 4-3 يوم 13 سبتمبر، ليكون الفريق غائبا عن الانتصارات لأكثر من شهر، وهو ما تسبب في تراجع الفريق في جدول الترتيب وتزايد الانتقادات من جماهيره.

رافاييلي بالادينو (40 عاما) يُعد من أبرز المدربين الشباب في إيطاليا خلال السنوات الأخيرة، بعدما قاد مونزا لتحقيق البقاء في الدوري الإيطالي خلال أول موسم للفريق في تاريخه بالدرجة الأولى عام 2023، قبل أن يقدم مستويات مميزة جعلته محط أنظار الأندية الكبرى.

كما ارتبط اسمه في الصيف الماضي بتدريب فيورنتينا ونابولي، قبل أن ينتقل لتولي مهمة تدريب فيورنتينا مؤقتا لفترة قصيرة.

بالادينو كان لاعبا كذلك في يوفنتوس وارتدى قميص الفريق خلال الفترة من 2004 إلى 2008، قبل الانتقال إلى جنوى، والاستمرار في مسيرته إلى أن اعتزل اللعب في 2019 بقميص مونزا.

تم تحرير هذا المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي