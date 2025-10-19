سجل وصنع.. نيكو باز يقود كومو لفوز أول على يوفنتوس منذ 73 عاما

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 15:51

كتب : FilGoal

تألق نيكو باز نجم كومو المعار من ريال مدريد وقاد فريقه لإسقاط يوفنتوس بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي.

وحل يوفنتوس ضيفا على كومو ضمن الجولة السابعة من المسابقة بملعب جوزيبي سينيجاليا.

وصنع نيكو باز الهدف الأول لزميله مارك اوليفييه كيمب في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 79 من تسديدة رائعة.

وساهم نيكو باز في تسجيل 8 أهداف هذا الموسم من أصل 9 أهداف سجلها فريقه في الدوري هذا الموسم.

ورفع الفريق الذي يدربه سيسك فابريجاس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن البيانكونيري السادس.

ولم يذق يوفنتوس طعم الفوز للمباراة السادسة على التوالي، منذ مواجهة إنتر قبل 36 يوما.

بينم حقق كومو الفوز على يوفنتوس في الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 73 عامًا.

وبذلك انتهت سلسلة من 23 مباراة دون فوز أمام السيدة العجوز.

كما حافظ كومو على سجله خاليا من الهزائم بملعبه هذا الموسم في الكالتشيو.

وهو ما يحدث لأول مرة منذ عام 1986، حين تجنب الهزيمة في مبارياته الـ4 الافتتاحية بالدوري الإيطالي.

ويستعد كومو لمواجهة بارما السبت المقبل ضمن الجولة الثامنة.

بينما يلعب يوفنتوس ضد ريال مدريد بملعب سنتياجو برنابيو ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

