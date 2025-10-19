الزمالك يعلن قبول استقالة حازم إمام من منصبه.. ومشاورات لحسم خليفته

أعلن نادي الزمالك قبول استقالة حازم إمام مدرب الفريق بالجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وتقدم حازم إمام باستقالته من منصبه في الفترة الحالية وقدمها إلى عبد الناصر محمد مدير الكرة.

وكشف الزمالك عن قبول الاستقالة بعد مناقشة جون إدوارد المدير الرياضي الأمر مع فيريرا.

وتقدمت إدارة الكرة بنادي الزمالك بالشكر لحازم إمام على الفترة التي قضاها مع الفريق ودوره مع الجهاز الفني.

ويعقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع جون إدوارد خلال الساعات المقبلة لحسم هوية المدرب الجديد.

وكان قد فاز الزمالك على منافسه ديكاداها الصومالي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وللمرة الأولى يسجل عمرو ناصر وأحمد شريف لصالح الزمالك بعد انضمامهم للنادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعاد التونسي سيف الدين الجزيري للتسجيل مع الزمالك بعد 5 أشهر من عدم التسجيل.

وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها الجزيري إلى الموسم الماضي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الصومالي في لقاء الإياب يوم 24 أكتوبر المقبل.