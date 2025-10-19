كوبي: رافينيا يغيب أمام أولمبياكوس من أجل الكلاسيكو

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 15:07

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - رافينيا

ذكرت إذاعة كوبي أنه من المرجح أن يغيب البرازيلي رافينيا عن مباراة فريقه برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وغاب رافينيا عن برشلونة في الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة.

وأوضح التقرير أن النجم البرازيلي سيغيب عن لقاء أولمبياكوس لعدم تعافيه من الإصابة بنسبة 100%.

كما يرغب الجهاز الفني لبرشلونة في تجهيزه من أجل العودة قبل لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد الأحد المقبل.

وأفادت إذاعة راك 1 أن رافينيا وزميله فيران توريس تدربا على انفراد يوم الأحد.

في 26 سبتمبر الماضي، أعلن برشلونة إصابة رافينيا بالعضلة الخلفية.

بعدها تعرض رافينيا لانتكاسة أثناء عملية تعافيه من الإصابة وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.

وأشارت سبورت إلى أن إصابة رافينيا اتضح أنها كانت أقوى من الذي ظهر في البداية.

اللاعب شعر بعدم ارتياح أثناء محاولة العودة إلى أرض الملعب وعاوده الشعور بالألم في منطقة العضلة الخلفية.

وشارك رافينيا منذ بداية الموسم الحالي في 7 مباريات وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

ريال مدريد برشلونة رافينيا
