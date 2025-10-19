الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي خاص لتلقي التبرعات لحل مشاكل قضايا فيفا

أعلن النادي الإسماعيلي فتح حساب بنكي خاص لتلقي التبرعات المالية.

وأشار الإسماعيلي في بيانه إلى أن الحساب البنكي سيتم تخصيصه لحل مشاكل القضايا الدولية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعاني الإسماعيلي من إيقاف القيد بسبب القضايا المختلفة لعدم حصول عدد من اللاعبين على مستحقاتهم المالية.

وكان الإسماعيلي قد حقق انتصارا ثمينا على حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

وتغلب الإسماعيلي على الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحقق انتصاره الثاني في المسابقة.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع عشر، لكن يستمر في المراكز التي تؤدي للهبوط.

ولم يكتمل النصاب في الجمعية العمومية غير العادية للنادي لسحب الثقة من مجلس الإدارة في الفترة الماضية.

وشهدت الجمعية حضور 1425 عضوا ممن يحق لهم الحضور والبالغ عددم 6004.

وكان يستوجب حضور عدد 3003 عضو ممن لهم حق الحضور مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

وبناء عليه فقد تم الموافقة على اعتماد الميزانية والحساب الختامي واستمرار مجلس الإدارة الحالي لنهاية مدته.