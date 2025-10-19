سكاي: أزمة الإصابات تتفاقم في ميلان قبل مواجهة فيورنتينا بعد إصابة لوفتوس تشيك

تلقى ميلان ضربة جديدة قبل مواجهة فيورنتينا، بعدما أصبح روبن لوفتوس تشيك مهددًا بالغياب بسبب مشكلة عضلية، وفقًا لتقارير سكاي سبورت إيطاليا.

الفريق الإيطالي يعاني من قائمة طويلة من الغيابات بالفعل، تضم أدريان رابيو، كريستيان بوليسيتش، بيرفيس إستوبينان، وأردون ياشاري.

التقارير أشارت أيضًا إلى أن كريستوفر نكونكو يعاني من إصابة تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي، ولن يكون متاحًا للمباراة.

وذكرت سكاي سبورت أن لوفتوس تشيك كان من المفترض أن يشارك أساسيًا، لكنه شعر بشد عضلي في المران الأخير، وسيخضع لاختبار بدني لتحديد موقفه من المشاركة، لكن حظوظه في البدء باتت ضعيفة.

غياب لوفتوس تشيك قد يدفع المدرب لاستخدام رافائيل لياو كمهاجم صريح، بمساندة أليكسيس سايليمايكرز، رغم أن الثنائي لم يستعد كامل جاهزيته بعد الإصابات العضلية الأخيرة.

كما قد يحتفظ المدرب بسانتياجو خيمنيز على مقاعد البدلاء بعد عودته من معسكر منتخب المكسيك وهو يعاني من الإرهاق.

ويفكر الجهاز الفني أيضًا في حلول بديلة مثل زاكاري أتيكامي ودافيدي بارتيساجي في أدوار هجومية، رغم أنهما يلعبان عادة في مركز الظهير.

في المقابل، عاد أليكس خيمينيز مؤخرًا للتدريبات الجماعية، لكن مشاركته ما زالت غير مؤكدة خوفًا من تجدد الإصابة.