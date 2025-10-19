سكاي: أزمة الإصابات تتفاقم في ميلان قبل مواجهة فيورنتينا بعد إصابة لوفتوس تشيك

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 14:34

كتب : FilGoal

روبن لوفتس تشك - ميلان

تلقى ميلان ضربة جديدة قبل مواجهة فيورنتينا، بعدما أصبح روبن لوفتوس تشيك مهددًا بالغياب بسبب مشكلة عضلية، وفقًا لتقارير سكاي سبورت إيطاليا.

أخبار متعلقة:
يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا فوتبول إيطاليا: ميلان يخطط لتجديد عقد سالميكرس ميلان يهدر ويتعادل مع يوفنتوس سلبيا ويفرط في صدارة الدوري الإيطالي التشكيل - يلديز يقود هجوم يوفنتوس.. ومودريتش في وسط ميلان

الفريق الإيطالي يعاني من قائمة طويلة من الغيابات بالفعل، تضم أدريان رابيو، كريستيان بوليسيتش، بيرفيس إستوبينان، وأردون ياشاري.

التقارير أشارت أيضًا إلى أن كريستوفر نكونكو يعاني من إصابة تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي، ولن يكون متاحًا للمباراة.

وذكرت سكاي سبورت أن لوفتوس تشيك كان من المفترض أن يشارك أساسيًا، لكنه شعر بشد عضلي في المران الأخير، وسيخضع لاختبار بدني لتحديد موقفه من المشاركة، لكن حظوظه في البدء باتت ضعيفة.

غياب لوفتوس تشيك قد يدفع المدرب لاستخدام رافائيل لياو كمهاجم صريح، بمساندة أليكسيس سايليمايكرز، رغم أن الثنائي لم يستعد كامل جاهزيته بعد الإصابات العضلية الأخيرة.

كما قد يحتفظ المدرب بسانتياجو خيمنيز على مقاعد البدلاء بعد عودته من معسكر منتخب المكسيك وهو يعاني من الإرهاق.

ويفكر الجهاز الفني أيضًا في حلول بديلة مثل زاكاري أتيكامي ودافيدي بارتيساجي في أدوار هجومية، رغم أنهما يلعبان عادة في مركز الظهير.

في المقابل، عاد أليكس خيمينيز مؤخرًا للتدريبات الجماعية، لكن مشاركته ما زالت غير مؤكدة خوفًا من تجدد الإصابة.

الدوري الإيطالي ميلان لوفتوس تشيك
نرشح لكم
أمن الصدارة قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم خيتافي مدير فيورنتينا: مشهد سقوط خيمينيز للحصول على ركلة جزاء قبيح غاب بوليسيتش؟ لا مشكلة.. لياو يقود ميلان للفوز على فيورنتينا وتصدر الدوري الإيطالي بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نتائجه السلبية ويخسر من ليل بهدفين لابورتا: نصطف بجانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدلا من السوبر ليج ماجواير يكشف مفتاح الفوز على ليفربول فان دايك: تلقينا هدفا ثانيا ساذجا للغاية سلوت: صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق يدافع.. وهذا ما نحتاج لعلاجه
أخر الأخبار
خبر في الجول – نهائي السوبر بتحكيم أجنبي.. وثنائي مصري لنصف النهائي 14 دقيقة | الكرة المصرية
أمن الصدارة قبل الكلاسيكو.. ريال مدريد يهزم خيتافي 25 دقيقة | الدوري الإسباني
مدير فيورنتينا: مشهد سقوط خيمينيز للحصول على ركلة جزاء قبيح 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
عمر عصر يكشف أسباب مشادته مع نجل رئيس اتحاد تنس الطاولة وزميله في المنتخب 54 دقيقة | رياضات أخرى
غاب بوليسيتش؟ لا مشكلة.. لياو يقود ميلان للفوز على فيورنتينا وتصدر الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
هاني سعيد: هذه حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نتائجه السلبية ويخسر من ليل بهدفين ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة حجازي.. القادسية يسقط نيوم بثلاثية كينينوس ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515495/سكاي-أزمة-الإصابات-تتفاقم-في-ميلان-قبل-مواجهة-فيورنتينا-بعد-إصابة-لوفتوس-تشيك