اختيارات تريزيجيه لأفضل لاعب عربي.. ومقارنة صلاح وأبو تريكة

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 14:01

كتب : FilGoal

تريزيجيه

تريزيجيه

النادي : الأهلي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

محمد أبو تريكة

النادي : معتزل

مصر

اختار محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر مقارنة أفضل لاعب عربي.

وتوجه حساب اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 بالأسئلة لمحمود تريزيجيه من أجل اختيار أفضل لاعب عربي.

وفضّل تريزيجيه، محمد أبو تريكة في كافة الاختيارات باستثناء مقارنته بمحمد صلاح، إذ رفض اختيار واحد على حساب الآخر.

وجاءت اختيارات محمود حسن "تريزيجيه" لحساب بطولة كأس العرب كالآتي:

أبو تريكة × عمر السومة؟ أبو تريكة

أبو تريكة × رياض محرز؟ أبو تريكة

أبو تريكة × بغداد بونجاح؟ أبو تريكة

أبو تريكة × أكرم عفيف؟ أبو تريكة

أبو تريكة × أشرف حكيمي؟ أبو تريكة

أبو تريكة × سالم الدوسري؟ أبو تريكة

أبو تريكة × رضا عنتر؟ أبو تريكة

أبو تريكة × عمر مرموش؟ أبو تريكة

أبو تريكة × محمد صلاح؟ الاثنين لا يمكنني الاختيار بينهما

وتستضيف دولة قطر كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وستشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الثاني الذي يقوده حلمي طولان.

وذلك وسط استعدادات المنتخب الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

إذ تنطلق أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

