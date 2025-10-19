بنزيمة يغيب عن مواجهة الشرطة العراقي من أجل لقاء الهلال

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

سيغيب كريم بنزيمة عن مباراة فريقه اتحاد جدة ضد الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويصطدم اتحاد جدة بالشرطة العراقي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

وأوضحت جريدة اليوم السعودية سيغيب عن اللقاء لعدم الجاهزية.

على أن يتم تجهيزه لمواجهة الهلال في الكلاسيكو بالدوري السعودي يوم الجمعة المقبل.

وغادرت بعثة النمور صباح يوم الأحد مدينة جدة متجهةً إلى العراق لمواجهة فريق الشرطة.

وشهدت قائمة اتحاد جدة عودة الجزائري حسام عوار بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها.

وفي الوقت نفسه شهدت القائمة غياب ستيفين بيرجوين لعدم الجاهزية.

وكان اتحاد جدة قد خسر أول جولتين من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة.

