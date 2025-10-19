ياسين منصور: الأهلي ناد أوروبي.. وفضلت العمل كنائب للخطيب عن الرئاسة

كشف رجل الأعمال ياسين منصور، المرشح لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، ورئيس شركة بالم هيلز أن عودته إلى النادي جاءت في التوقيت المناسب بعد تراجع ضغط عمله الخاص، مشيرًا إلى أن هدفه تطبيق أحدث النظم الإدارية داخل القلعة الحمراء.

وقال منصور في تصريحات لقناة الشرق اقتصاد: "عودتي إلى الأهلي في الوقت الحالي لأكثر من سبب، بينها أسباب شخصية. الفترة الماضية كان من الصعب تواجدي في مجلس الإدارة بسبب ضغط العمل، لكن نجلي الكبير يساعدني الآن في إدارة شركتي، وهذا هو الوقت المناسب للعودة".

وأضاف: "محمود الخطيب أسطورة كروية. ناقش معي إمكانية ترشحي كرئيس للنادي بسبب ظروفه الصحية أو التواجد معه كنائب، وأبلغته أن الأنسب لي أن أكون نائبًا".

وأوضح منصور "لأنني سأحتاج من 3 إلى 6 أشهر لمعرفة الأمور الإدارية وفهم طبيعة العمل داخل النادي قبل اتخاذ القرارات".

وتابع "ما أحلم به في الأهلي هو وجود مؤشر أداء لكل شخص في منصبه تتم محاسبته عليه. نريد الوصول لأحدث ما وصل إليه العالم إداريًا وتطبيقه في النادي".

وكشف "من وجهة نظري، الأهلي لا يلعب في إفريقيا، بل يشارك في أوروبا من حيث المستوى والتنظيم. الأهلي علامة تجارية كبيرة جدًا في الشرق الأوسط بالكامل".

وواصل "بدأت تشجيع الأهلي منذ أن كان عمري 4 سنوات. أنا من الإسكندرية، وكنت أتعرض أنا وأصدقائي للضرب من جمهور الاتحاد بسبب تشجيعنا للأهلي".

واختتم ياسين منصور تصريحاته "نادي بالم هيلز لتشجيع الرياضات الفردية التي تحصد ميداليات لمصر، ونستهدف تحقيق 3 ميداليات أولمبية على الأقل في لوس أنجلوس 2028. أبناء الأهلي لديهم طبيعة خاصة وهي تفضيل النادي على أي شيء آخر".

وأعلن النادي الأهلي دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 31 أكتوبر.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة.

وجاء المرشحون على النحو التالي:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابها من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.