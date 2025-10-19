الدوري الأمريكي - مباريات المرحلة الإقصائية.. ومواجهة محتملة بين سون ومولر

اختتمت مرحلة الدوري من منافسات الدوري الأمريكي للقسمين الشرقي والغربي.

وتنطلق المرحلة الإقصائية خلال الفترة من 22 أكتوبر الجاري وحتى المباراة النهائية يوم 6 ديسمبر المقبل.

وصعد 7 فرق من كل قسم بشكل مباشر إلى ربع النهائي بينما يلعب صاحب المركز الثامن أمام نظيره التاسع لتحديد المتأهل الأخير لربع النهائي.

ويقام ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل للدور التالي.

ويتم تقسيم المتأهلين من القسم الشرقي للعب حتى تحديد بطل ذلك القسم لمواجهة نظيره من القسم الغربي.

ويلعب إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي أمام ناشفيل في ربع نهائي القسم الشرقي.

وفي نفس القسم يلعب كولومبوس كرو بقيادة وسام أبو علي أمام سينسيناتي وحال تأهل وسام أبو علي قد يلاقي ميسي ورفاقه في نصف النهائي.

أما في القسم الغربي فيلعب لوس أنجلوس بقيادة سون هيونج مين أمام أوستين في ربع النهائي.

بينما فانكوفر بقيادة توماس مولر يواجه إف سي دالاس، وحال تأهل مولر وسون يتواجهان سويا في نصف نهائي القسم الغربي.

وجاءت مباريات المرحلة الإقصائية كالآتي:

القسم الشرقي

مباراة الملحق: شيكاغو فاير × أورلاندو سيتي

ربع النهائي

الفائز من الملحق × فيلاديلفيا يونيون

تشارلوت × نيويورك سيتي

إنتر ميامي × ناشفيل

سينسيناتي × كولومبوس كرو

القسم الغربي

مباراة الملحق: بورتلاند تيمبيرز × ريال سولت ليك

ربع النهائي

الفائز من الملحق × سان دييجو

مينيسوتا يونايتد × سياتل ساوندرز

لوس أنجلوس × أوستين

فانكوفر × دالاس