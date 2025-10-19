الشعباني: سيطرنا على المباراة أمام بيراميدز.. وسجلوا من 3 محاولات فقط

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 12:00

كتب : FilGoal

معين الشعباني

يرى معين الشعباني مدرب نهضة بركان أن فريقه كان الطرف الأفضل أمام بيراميدز رغم الخسارة بهدف دون رد في السوبر الإفريقي الذي أقيم في القاهرة.

وتوج بيراميدز بلقب السوبر الإفريقي للمرة الأولى بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.

وقال الشعباني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفعالية هي الكلمة التي تصف المباراة. سيطرنا على اللقاء وضغطنا على الخصم ولم نترك له أي حلول".

وأضاف: "سددنا أكثر من عشر مرات على مرماهم ولم نتمكن من التسجيل، بينما سجل بيراميدز هدفه من ثلاث محاولات فقط. لسنا خجولين من الخسارة، أنا فخور باللاعبين، والقادم سيكون أفضل".

واختتم: "أشكر فريقي الذي قدم مباراة بطولية. توقيت المباراة كان في صالح بيراميدز، كما أنهم لعبوا على ملعبهم وأمام جماهيرهم ويمرون بفترة انتعاش كبيرة".

وحقق بيراميدز لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه بالفوز 1-0 على نهضة بركان المغربي.

سجل هدف التتويج فيستون ماييلي.

وأعاد بيراميدز اللقب لبطل دوري الأبطال بعدما توج بطل الكونفدرالية في آخر 3 نسخ.

وأصبح بيراميدز الفريق رقم 18 الذي يتوج بلقب السوبر الإفريقي تاريخيا، والثالث من مصر بعد الأهلي والزمالك.

ورفعت مصر رصيدها من الألقاب في كأس السوبر الإفريقي لـ 14 لقبا بواقع 8 للأهلي و5 للزمالك و1 لبيراميدز.

وسيظل اللقب في مصر فبعدما حصد الزمالك لقب النسخة الماضية على حساب الأهلي سيظل الكأس في القاهرة وتلك المرة مع بيراميدز.

وسيحصل بيراميدز على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار قيمة الفوز باللقب.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 4 ألقاب بحصد السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الثلاث والسوبر الإفريقي.

وحققت الأندية المصرية لقبها الرابع على حساب نهضة بركان.. الأهلي فاز بالسوبر الإفريقي 2021 ضده واليوم بيراميدز، ويمتلك الزمالك نصيب الأسد بتتويجين جاءا في كأس الكونفدرالية.

بيراميدز معين الشعباني نهضة بركان السوبر الإفريقي
