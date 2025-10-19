وليد صلاح الدين: معاناة اللاعبين من الإجهاد بسبب التوقف الدولي.. وتوفير طائرة خاصة ساعدنا

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 11:42

كتب : FilGoal

وليد صلاح الدين - الأهلي

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي عن معاناة بعض اللاعبين من حالة إجهاد بسبب التوقف الدولي الماضي في أكتوبر.

أخبار متعلقة:
الاتحاد السكندري لـ في الجول: مكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على الأهلي إبراهيم العامري: علم الأهلي فوق منزلنا.. وهكذا ضمني الخطيب للقائمة توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الثاني.. ومتحمس للفترة المقبلة كرة يد – سيدات الأهلي إلى نهائي إفريقيا لأول مرة منذ 46 عاما

وفاز الأهلي على إيجيل نوار بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي صفحة النادي الرسمية: "كان من المهم أن نبدأ المشوار الإفريقي بفوز خاصة مع تغيير الجهاز الفني ومعاناة اللاعبين من إجهاد شديد بعد التوقف الدولي".

وتابع "نركز مع كل مباراة بشكل منفصل، لدينا 7 مباريات حتى توقف نوفمبر في وقت قصير جدا وفي 3 بطولات مختلفة".

وشدد صلاح الدين "توفير طائرة خاصة ساعدنا كثيرا في ظل إجهاد اللاعبين والتجمع قبل يومين فقط".

واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته "ننتظر الفحوصات الطبية الخاصة بمحمد شريف لتوضيح إصابته بشكل دقيق ونتمنى أن تكون أمر بسيط".

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري في الدوري المصري بعد افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في تمام الخامسة من مساء الأربعاء.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري في الجولة 11.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.

الأهلي وليد صلاح الدين
نرشح لكم
ياسين منصور: الأهلي ناد أوروبي.. وفضلت العمل كنائب للخطيب عن الرئاسة ياسين مرعي: الفوز أمام إيجل نوار يمنحنا الثقة.. وتوروب كان راضيا عن الشوط الأول مواعيد مباريات الأحد 19 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري وقمة إنجليزية ونهائي مونديال الشباب الاتحاد السكندري لـ في الجول: مكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على الأهلي إبراهيم العامري: علم الأهلي فوق منزلنا.. وهكذا ضمني الخطيب للقائمة مدرب الإسماعيلي: لهذا السبب قررت الاستمرار رغم الظروف الصعبة توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الثاني.. ومتحمس للفترة المقبلة أكثر مما سجل في 10 مباريات.. الإسماعيلي ينهي سلسلة الهزائم بثلاثية أمام الحرس
أخر الأخبار
ياسين منصور: الأهلي ناد أوروبي.. وفضلت العمل كنائب للخطيب عن الرئاسة 12 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الأمريكي - مباريات المرحلة الإقصائية.. ومواجهة محتملة بين سون ومولر 51 دقيقة | أمريكا
تأكد غياب مهاجم الجزائر عن أمم إفريقيا 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
مارتينيلي: محمد صلاح ضمن أفضل 3 أجنحة في العالم ساعة | الدوري الإنجليزي
منير المحمدي: بيراميدز صعب مهمتنا في السوبر بغلق المساحات ساعة | الكرة الإفريقية
الشعباني: سيطرنا على المباراة أمام بيراميدز.. وسجلوا من 3 محاولات فقط ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: هالاند يحرز بمفرده؟ مرموش هداف من الطراز الرفيع وسيسجل قريبا ساعة | الدوري الإنجليزي
وليد صلاح الدين: معاناة اللاعبين من الإجهاد بسبب التوقف الدولي.. وتوفير طائرة خاصة ساعدنا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515483/وليد-صلاح-الدين-معاناة-اللاعبين-من-الإجهاد-بسبب-التوقف-الدولي-وتوفير-طائرة-خاصة-ساعدنا