وليد صلاح الدين: معاناة اللاعبين من الإجهاد بسبب التوقف الدولي.. وتوفير طائرة خاصة ساعدنا

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي عن معاناة بعض اللاعبين من حالة إجهاد بسبب التوقف الدولي الماضي في أكتوبر.

وفاز الأهلي على إيجيل نوار بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي صفحة النادي الرسمية: "كان من المهم أن نبدأ المشوار الإفريقي بفوز خاصة مع تغيير الجهاز الفني ومعاناة اللاعبين من إجهاد شديد بعد التوقف الدولي".

وتابع "نركز مع كل مباراة بشكل منفصل، لدينا 7 مباريات حتى توقف نوفمبر في وقت قصير جدا وفي 3 بطولات مختلفة".

وشدد صلاح الدين "توفير طائرة خاصة ساعدنا كثيرا في ظل إجهاد اللاعبين والتجمع قبل يومين فقط".

واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته "ننتظر الفحوصات الطبية الخاصة بمحمد شريف لتوضيح إصابته بشكل دقيق ونتمنى أن تكون أمر بسيط".

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري في الدوري المصري بعد افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في تمام الخامسة من مساء الأربعاء.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري في الجولة 11.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.