بعد السقوط بخماسية.. جوزيه جوميز يعترف: لا يمكن للفتح مجاراة النصر

اعترف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب فريق الفتح السعودي بعدم قدرة لاعبيه على مجاراة منافس يملك لاعبين مميزين مثل النصر، متحسرًا على مستوى فريقه مقارنة بما كان عليه في الموسم الماضي.

واكتسح النصر منافسه الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال جوميز في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "كان هدفنا عدم ترك مساحات لفريق النصر حتى لا يستحوذ على الكرة، ولكنك عندما تلعب أمام فريق كبير كالنصر لا تستطيع أن تتحكم في رتم المباراة".

وأضاف المدرب البرتغالي "لم أشاهد مستوى الموسم الماضي من فريقي، ولم نستطع أن نجاري النصر".

وتابع "لعبنا مباريات صعبة في الموسم الحالي، والنتائج لا تعكس ما نقدمه من مستويات، ومثال على ذلك لقاء اتحاد جدة فقد ظهرنا بمستوى مميز، ولكننا خسرنا".

ووصف البرتغالي جوميز المشادة التي حدثت مع أحد لاعبيه بعد نهاية المباراة بأنها طبيعية تحدث في الأسرة الواحدة، مؤكدًا أنه سيتم حلها داخل النادي.

وسجل جواو فيليكس (3) وكريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان أهداف النصر، بينما أحرز سفيان بن دبكة هدف الفتح.

ووصل رونالدو للهدف الـ 800 في مسيرته مع الأندية التي مثلها.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وافتتح فيليكس النتيجة في الدقيقة 13 من صناعة ساديو ماني.

وتعادل بن دبكة في الدقيقة 54 قبل أن يهدر رونالدو ركلة جزاء.

وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة من إهداره ركلة الجزاء.

ثم عاد فيليكس لتسجيل الهدف الثالث من صناعة رونالدو.

واستطاع كومان تسجيل الهدف الرابع من صناعة أنجيلو.

وأكمل فيليكس الهاتريك في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة 15 بتحقيقه العلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الفتح تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز عند نقطة واحدة فقط في رصيده في المركز الـ 16.