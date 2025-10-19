ميسي يسجل "هاتريك" ويقود إنتر ميامي للفوز بخماسية في ختام المرحلة الأولى من الدوري الأمريكي

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي للفوز في ختام منافسات المرحلة الأولى من الدوري الأمريكي.

واختتم إنتر ميامي مرحلة الدوري في المركز الثالث من ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي.

وينتقل إنتر ميامي لخوض منافسات المرحلة الإقصائية حتى الوصول لنهائي الدوري.

وتغلب إنتر ميامي على ناشفيل بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة.

GO-LA-ZOOOO DE LIONEL 🤩🪄 pic.twitter.com/NbpbPhMMLf — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2025

وسجل ليونيل ميسي "هاتريك" بالإضافة لصناعة هدف ضمن أهداف إنتر ميامي الخمسة.

واختتمت مرحلة الدوري بتصدر ليونيل ميسي قائمة الهدافين بـ 29 هدفا وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه.

كما أنهى إنتر ميامي تلك المرحلة في المركز الثالث برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فيلاديلفيا الذي توج بلقب المشجعين.

GOAL FROM HIM AGAIN!! ⚽️🔥 pic.twitter.com/JJ9aoLpPxa — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2025

وتنطلق المرحلة الإقصائية في 22 أكتوبر الجاري بينما تختتم منافسة الدوري يوم 6 ديسمبر المقبل.

GOOOOL! Hat-trick del 10 🎩✨ pic.twitter.com/Ybnql8Uo8s — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2025

ويلعب إنتر ميامي أمام ناشفيل في ربع نهائي القسم الشرقي، وتقام المباريات الإقصائية بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحسم صعوده إلى الدور التالي.

ويتم تقسيم فرق القسم الشرقي في طرف والقسم الغربي في الطرف الآخر بحيث يتأهل فريق من كل قسم للمباراة النهائية.