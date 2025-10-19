ميسي يسجل "هاتريك" ويقود إنتر ميامي للفوز بخماسية في ختام المرحلة الأولى من الدوري الأمريكي

الأحد، 19 أكتوبر 2025

قاد ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي للفوز في ختام منافسات المرحلة الأولى من الدوري الأمريكي.

واختتم إنتر ميامي مرحلة الدوري في المركز الثالث من ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي.

وينتقل إنتر ميامي لخوض منافسات المرحلة الإقصائية حتى الوصول لنهائي الدوري.

وتغلب إنتر ميامي على ناشفيل بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة.

وسجل ليونيل ميسي "هاتريك" بالإضافة لصناعة هدف ضمن أهداف إنتر ميامي الخمسة.

واختتمت مرحلة الدوري بتصدر ليونيل ميسي قائمة الهدافين بـ 29 هدفا وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه.

كما أنهى إنتر ميامي تلك المرحلة في المركز الثالث برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فيلاديلفيا الذي توج بلقب المشجعين.

وتنطلق المرحلة الإقصائية في 22 أكتوبر الجاري بينما تختتم منافسة الدوري يوم 6 ديسمبر المقبل.

ويلعب إنتر ميامي أمام ناشفيل في ربع نهائي القسم الشرقي، وتقام المباريات الإقصائية بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحسم صعوده إلى الدور التالي.

ويتم تقسيم فرق القسم الشرقي في طرف والقسم الغربي في الطرف الآخر بحيث يتأهل فريق من كل قسم للمباراة النهائية.

