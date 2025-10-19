أمام البرازيل.. مصر تحصد لقب كأس العالم في الكرة الطائرة جلوس

حصد منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة البارالمبية (جلوس) لقب كأس العالم التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلب منتخب مصر على البرازيل في المباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وجاء تفوق لاعبو منتخب مصر وحصد كأس العالم بعد عامين من حصد فضية نسخة 2023 التي أقيمت في القاهرة.

وتقدم منتخب مصر بنتيجة 25-19 قبل أن يعادل المنتخب البرازيلي النتيجة بـ 22-25 ثم تفوق المنتخب المصري في شوطين متتاليين بنتيجة 25-15 و25-21.

واستهل منتخب مصر للطائرة جلوس مشواره في كأس العالم بالفوز على الهند ثم اليابان وأستراليا بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما تغلب على كرواتيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، قبل أن يتعثر أمام البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط، وأخيرا تغلب على هولندا بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفي نصف النهائي تغلب على كازاخستان متصدر المجموعة الأولى بثلاثة أشواط دون مقابل، قبل أن يثأر من المنتخب البرازيلي ويفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة العالم في 2026 بالصين.

وسبق وأن حصد منتخب مصر للطائرة جلوس ثلاث ميداليات بارالمبية أعوام 2004 و2016 و2024.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

هشام صلاح - أشرف زغلول - عبد النبي حسن - محمد الحناوي - حسام مسعود - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - زكريا السيد - مطاوع أبو الخير - حمادة حسن - أحمد زكري.

ويقود الفريق وجيه حمدي المدير الفني ويعاونه كل من محمد بشير ومحمد سعد بالإضافة لأمين عبد المنعم مدير إداري.