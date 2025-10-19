مواعيد مباريات الأحد 19 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري وقمة إنجليزية ونهائي مونديال الشباب

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 10:17

كتب : FilGoal

صلاح - ميكولينكو - ليفربول - إيفرتون

يشهد اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

أخبار متعلقة:
مؤتمر ماريسكا: بالمر سيبتعد 6 أسابيع.. وطردي ضد ليفربول لحظة جميلة إيقاف ماريسكا بعد احتفاله الجنوني أمام ليفربول إنتر ينافس ليفربول على ضم جيهي من كريستال بالاس أجندة ليفربول حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 3 أسابيع لـ صلاح قبل العودة لمنتخب مصر

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف زد فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء على استاد القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على سيراميكا كليوباترا باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

يستضيف توتنام فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة في تمام الرابعة عصرا.

بينما يستضف ليفربول فريق مانشستر يونايتد في قمة إنجليزية في السادسة والنصف مساء.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل يوفنتوس ضيفا على كومو في الواحدة والنصف ظهرا.

بينما يستضيف ميلان فريق فيورنتينا في العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت بقيادة مصطفى محمد فريق ليل في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

كأس العالم للشباب

يواجه منتخب المغرب نظيره الأرجنتين في نهائي كأس العالم تحت 20 عاما.

وتقام المباراة في تمام الثانية فجر الإثنين.

الدوري المصري ليفربول مصطفى محمد
نرشح لكم
ياسين منصور: الأهلي ناد أوروبي.. وفضلت العمل كنائب للخطيب عن الرئاسة وليد صلاح الدين: معاناة اللاعبين من الإجهاد بسبب التوقف الدولي.. وتوفير طائرة خاصة ساعدنا ياسين مرعي: الفوز أمام إيجل نوار يمنحنا الثقة.. وتوروب كان راضيا عن الشوط الأول الاتحاد السكندري لـ في الجول: مكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على الأهلي إبراهيم العامري: علم الأهلي فوق منزلنا.. وهكذا ضمني الخطيب للقائمة مدرب الإسماعيلي: لهذا السبب قررت الاستمرار رغم الظروف الصعبة توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الثاني.. ومتحمس للفترة المقبلة أكثر مما سجل في 10 مباريات.. الإسماعيلي ينهي سلسلة الهزائم بثلاثية أمام الحرس
أخر الأخبار
ياسين منصور: الأهلي ناد أوروبي.. وفضلت العمل كنائب للخطيب عن الرئاسة 10 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الأمريكي - مباريات المرحلة الإقصائية.. ومواجهة محتملة بين سون ومولر 49 دقيقة | أمريكا
تأكد غياب مهاجم الجزائر عن أمم إفريقيا 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
مارتينيلي: محمد صلاح ضمن أفضل 3 أجنحة في العالم ساعة | الدوري الإنجليزي
منير المحمدي: بيراميدز صعب مهمتنا في السوبر بغلق المساحات ساعة | الكرة الإفريقية
الشعباني: سيطرنا على المباراة أمام بيراميدز.. وسجلوا من 3 محاولات فقط ساعة | الكرة المصرية
جوارديولا: هالاند يحرز بمفرده؟ مرموش هداف من الطراز الرفيع وسيسجل قريبا ساعة | الدوري الإنجليزي
وليد صلاح الدين: معاناة اللاعبين من الإجهاد بسبب التوقف الدولي.. وتوفير طائرة خاصة ساعدنا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515477/مواعيد-مباريات-الأحد-19-أكتوبر-2025-مواجهتان-بالدوري-وقمة-إنجليزية-ونهائي-مونديال-الشباب