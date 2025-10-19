مواعيد مباريات الأحد 19 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري وقمة إنجليزية ونهائي مونديال الشباب

يشهد اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يستضيف زد فريق بتروجت ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء على استاد القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

بينما يحل طلائع الجيش ضيفا على سيراميكا كليوباترا باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

يستضيف توتنام فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة في تمام الرابعة عصرا.

بينما يستضف ليفربول فريق مانشستر يونايتد في قمة إنجليزية في السادسة والنصف مساء.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل يوفنتوس ضيفا على كومو في الواحدة والنصف ظهرا.

بينما يستضيف ميلان فريق فيورنتينا في العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت بقيادة مصطفى محمد فريق ليل في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

كأس العالم للشباب

يواجه منتخب المغرب نظيره الأرجنتين في نهائي كأس العالم تحت 20 عاما.

وتقام المباراة في تمام الثانية فجر الإثنين.