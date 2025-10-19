رونالدو يصل لهدفه الـ 800.. النصر يكتسح الفتح بخماسية

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 00:46

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

اكتسح النصر منافسه الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل جواو فيليكس (3) وكريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان أهداف النصر، بينما أحرز سفيان بن دبكة هدف الفتح.

ووصل رونالدو للهدف الـ 800 في مسيرته مع الأندية التي مثلها.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وافتتح فيليكس النتيجة في الدقيقة 13 من صناعة ساديو ماني.

وتعادل بن دبكة في الدقيقة 54 قبل أن يهدر رونالدو ركلة جزاء.

وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة من إهداره ركلة الجزاء.

ثم عاد فيليكس لتسجيل الهدف الثالث من صناعة رونالدو.

واستطاع كومان تسجيل الهدف الرابع من صناعة أنجيلو.

وأكمل فيليكس الهاتريك في الدقيقة 79.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة 15 بتحقيقه العلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الفتح تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز عند نقطة واحدة فقط في رصيده في المركز الـ 16.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي الفتح جوزيه جوميز
