عادل رقمه أمامه.. بايرن ميونيخ يسقط دورتموند في الكلاسيكير

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

سجل هاري كين الهدف الأول في الكلاسيكير في الدقيقة 22، بعد تمريرة من جوشوا كيميتش.

وفي الدقيقة 79 أضاف الفرنسي مايكل أوليسيه الهدف الثاني.

وقلص يوليان براندت الفارق في الدقيقة 84، بعد تمريرة حاسمة من جوليان رييرسون.

الفوز قاد بايرن ميونيخ لتعزيز صدارته برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة.

أما دورتموند فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الرابع.

ويستمر البافاري في حملته للدفاع عن اللقب حتى الآن بنجاح.

وألحق بايرن ميونيخ أول هزيمة بدورتموند في الموسم الحالي، ليصبح الفريق الوحيد بلا هزيمة في الدوري.

وهكذا فاز بايرن ميونيخ بأول 11 مباراة رسمية في هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم دورتموند نفسه في أول 11 مباراة من موسم 2015-2016.

وأنهى البافاري عقدته الصغرى أمام دورتموند، حيث فشل في الفوز عليه خلال آخر 3 مواجهات بواقع تعادلين وهزيمة.