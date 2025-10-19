السادس تواليا.. إنتر يواصل انتصاراته بالفوز على روما

الأحد، 19 أكتوبر 2025 - 00:04

كتب : محمد رؤوف

أنجي يوان بوني - إنتر

واصل إنتر تحقيق الانتصارات بالفوز على منافسه روما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أنجي يوان بوني هدف إنتر الوحيد.

وللمباراة السادسة تواليا يتمكن إنتر من تحقيق الانتصار في جميع البطولات.

وأصبح إنتر أول فريق يسجل 300 هدف في شباك خصم واحد في تاريخ الدوري الإيطالي.

وبات إنتر أول فريق يفوز على روما 5 مرات متتالية على ملعب أوليمبيكو معقل الجيالوروسي في تاريخ الكالتشيو.

وأحرز بوني الهدف في الدقيقة السادسة بعد تمريرة رائعة من نيكولو باريلا وضعه في موقف انفراد.

واستغل إنتر سقوط نابولي بالخسارة من خصمه تورينو بهدف دون رد ليتساوى معه في عدد النقاط.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة الـ 15 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا بالتساوى مع نابولي.

وتوقف رصيد روما عند النقطة 15 في المركز الثالث.

