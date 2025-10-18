الاتحاد السكندري لـ في الجول: مكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على الأهلي

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 23:48

كتب : هاني العوضي

محمد سلامة عضو الاتحاد السكندري

رصدت إدارة نادي الاتحاد السكندري مكافأة استثنائية للاعبي فريق كرة القدم من أجل الفوز على الأهلي في الدوري.

وقال محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "رصدت مكافأة استثنائية للاعبين في حالة الفوز على الأهلي ومن أجل تحفيزهم للمباراة".

وأضاف "سيتم صرف 50 ألف جنيه مكافأة فورية لكل لاعب في حالة الفوز على الأهلي".

الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة من الدوري ضد الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في الجولة الـ11 من المسابقة.

وتقام المباراة على استاد القاهرة وتنطلق في تمام الخامسة مساء.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط.

