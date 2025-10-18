إبراهيم العامري: علم الأهلي فوق منزلنا.. وهكذا ضمني الخطيب للقائمة

كشف إبراهيم العامري المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي تحت السن عن كواليس انضمامه لقائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة.

إبراهيم العامري هو نجل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق الذي وافته المنية في يناير 2024.

وقال العامري في تصريحاته لقناة أون سبورت: "أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية بعد والدي الذي تعلمت منه الكثير".

وأضاف "الخطيب كان يعلم برغبتي في خدمة النادي، ثم اتصل بالمرشحين لدخول القائمة بشكل فردي وسألنا عما يمكننا تقديمه وما نراه".

وأوضح "هذا الاجتماع كان يوم الأربعاء، ثم أعلن الخطيب أسماء القائمة يوم الخميس، فقدمنا أوراق الترشح يوم الجمعة".

وأكمل "لو لم أكن في القائمة ما كنت لأترشح لانتخابات الأهلي. في عائلة العامري نتحرك كمجموعة واحدة وهناك كبير للعائلة، وبالتالي قرار ترشحي ليس قرارا فرديا".

وتابع "عمي هشام كان واضحا بشأن قرار ترشحه، طالما أني مرشح سيدعمني وكان سيترشح إن لم أخُض أنا الانتخابات".

وواصل "الخطيب كان قريبا للغاية من والدي وأنا أعتبره كأبي الثاني. العلاقة أسرية وأنا أشعر أني بين أهلي".

وأضاف "العامري فاروق كان يحب مناصبه في الأهلي أكثر مما أحب منصب وزير الرياضة".

وكشف "علم الأهلي لا يزال مرفوعا فوق أحد منازلنا، وبيت جدي كان طلاء جدرانه باللون الأحمر حبا في الأهلي".

وتقدم الخطيب بأوراق ترشحه على منصب الرئيس، فيما تقدم وكيل ياسين منصور بأوراق ترشحه موكله على منصب نائب الرئيس.

وتقدم خالد مرتجي على منصب أمين الصندوق، فيما تقدم على منصب العضوية فوق السن طارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد الغزاوي ومحمد ‏الجارحي وسيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض، وحازم هلال.

كما تقدم على منصب العضوية تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.

ومن المنتظر أن تعقد انتخابات مجلس إدارة النادي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وضمت قائمة الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يستمر كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.