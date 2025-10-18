تقرير: خطوة من برشلونة لإنقاذ فليك من الغياب عن الكلاسيكو

لا ينوي برشلونة الوقوف ساكنا أمام طرد مدربه هانزي فليك وغيابه عن الكلاسيكو المرتقب ضد ريال مدريد يوم 26 أكتوبر.

وبحسب راديو كتالونيا فإن برشلونة سيتقدم باحتجاج رسمي على طرد المدرب الألماني.

ويهدف برشلونة لإلغاء البطاقة الصفراء الثانية، على أمل السماح له بالتواجد أمام ريال مدريد.

ماذا حدث؟

انتصر برشلونة على منافسه جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل بيدري ورونالد أراوخو ثنائية برشلونة بينما أحرز أكسل فيتسل هدف جيرونا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.

وتم طرد فليك في الدقيقة 90 بإنذار أول للتصفيق ثم إنذار ثانٍ للاعتراض على الإنذار الأول، قبل هدف الفوز الذي سجله رونالد أراوخو، ليحتفل المدرب الألماني بإشارة غير لائقة.

تقرير الحكم

بحسب تقرير الحكم ففي الدقيقة 90 تم إنذار فليك بسبب التصفيق على أحد القرارات احتجاجا.

بعدها مباشرة، ثم تم إنذاره لقيامه بحركة تشير إلى عدم الموافقة على الإنذار.

ماذا قال فليك؟

"فرينكي دي يونج كان أمامي وكنت أشجعه. حصلت على البطاقة الصفراء بسبب التصفيق رغم أنه لم يكن موجها للحكم، ثم حصلت على البطاقة الصفراء الثانية ولا أعرف ماذا حدث حينها".

"رأيت احتفالي للتو ولم أكن أعلم، ولكن الإشارة لم تكن موجهة ضد أحد. انا سعيد حقًا وأنا لا أستهدف أحدًا أبدًا. بالنسبة لي هذه كرة القدم وعاطفتها".

"كذلك لم أقل شيئًا عن الحكم إنه قراره ويجب أن أتقبله، ولكن ما يمكنني قوله أنه لم يكن هناك شيء ضده. التصفيق كان لتحفيز فريقي، وربما طردي ساعدهم على العودة في المباراة".