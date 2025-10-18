فليك يكشف سبب احتفاله وما حدث وقت الطرد

كشف هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن حقيقة ما حدث في لقطة طرده أمام جيرونا، واحتفاله بإشارة غير لائقة بهدف الفوز بعد الطرد.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "فرينكي دي يونج كان أمامي وكنت أشجعه. حصلت على البطاقة الصفراء بسبب التصفيق رغم أنه لم يكن موجها للحكم".

وأضاف "ثم حصلت على البطاقة الصفراء الثانية ولا أعرف ماذا حدث حينها".

وأكمل "رأيت احتفالي للتو ولم أكن أعلم، ولكن الإشارة لم تكن موجهة ضد أحد".

وأوضح "انا سعيد حقًا وأنا لا أستهدف أحدًا أبدًا. بالنسبة لي هذه كرة القدم وعاطفتها".

وأكمل "كذلك لم أقل شيئًا عن الحكم إنه قراره ويجب أن أتقبله، ولكن ما يمكنني قوله أنه لم يكن هناك شيء ضده".

واختتم "التصفيق كان لتحفيز فريقي، وربما طردي ساعدهم على العودة في المباراة".

وانتصر برشلونة على منافسه جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل بيدري ورونالد أراوخو ثنائية برشلونة بينما أحرز أكسل فيتسل هدف جيرونا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة السادسة في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.