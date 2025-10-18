علي جبر: المدرب صنع حالة رائعة.. وهذا موقفنا من كأس إنتركونتيننتال

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 22:38

كتب : FilGoal

علي جبر - بيراميدز

أبدى علي جبر مدافع بيراميدز سعادته بتحقيق لقب السوبر الإفريقي وذلك بالفوز على نهضة بركان المغربي.

وقال جبر في تصريحاته لقنوات beIN Sports: "المدرب صنع حالة رائعة في الفريق، ولا يهم من يشارك ومن يجلس على مقاعد البدلاء".

وأضاف "لدينا الدوري ثم دوري أبطال إفريقيا ثم السوبر المصري. لدينا عدة بطولات ننافس عليها".

وأوضح "سنحتفل اليوم ونبدأ بمباراة الثلاثاء أمام فاركو، ولا زال أمامنا الكثير من الوقت قبل خوض كأس إنتركونتيننتال وبالتالي لا نفكر فيه الآن".

وحقق بيراميدز لقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه بالفوز 1-0 على نهضة بركان المغربي.

سجل هدف التتويج فيستون ماييلي.

وأعاد بيراميدز اللقب لبطل دوري الأبطال بعدما توج بطل الكونفدرالية في آخر 3 نسخ.

وأصبح بيراميدز الفريق رقم 18 الذي يتوج بلقب السوبر الإفريقي تاريخيا، والثالث من مصر بعد الأهلي والزمالك.

ورفعت مصر رصيدها من الألقاب في كأس السوبر الإفريقي لـ 14 لقبا بواقع 8 للأهلي و5 للزمالك و1 لبيراميدز.

وسيظل اللقب في مصر فبعدما حصد الزمالك لقب النسخة الماضية على حساب الأهلي سيظل الكأس في القاهرة وتلك المرة مع بيراميدز.

وسيحصل بيراميدز على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار قيمة الفوز باللقب.

ورفع بيراميدز رصيده لـ 4 ألقاب بحصد السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الثلاث والسوبر الإفريقي.

وحققت الأندية المصرية لقبها الرابع على حساب نهضة بركان.. الأهلي فاز بالسوبر الإفريقي 2021 ضده واليوم بيراميدز، ويمتلك الزمالك نصيب الأسد بتتويجين جاءا في كأس الكونفدرالية.

