مدرب الإسماعيلي: لهذا السبب قررت الاستمرار رغم الظروف الصعبة

أوضح ميلود حمدي المدير الفني للإسماعيلي سبب استمراره مع النادي رغم الظروف الصعبة.

وتغلب الإسماعيلي على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

وقال المدرب الجزائري عبر أون سبورت: "أعرف أن الفترة الماضية كانت صعبة والجمهور كان حزينا من النتائج".

وأضاف "بداية الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد وتغيرت طريقة لعبنا لإيقاف حرس الحدود، اللاعبون كانوا سريعين في التحولات كما طلبنا وأيضا لعبنا بخط دفاع متأخر".

وأنهى حديثه قائلا: "الاستمرار مع الإسماعيلي رغم الظروف الصعبة؟ عقليتي هي أن أحترم النادي وتاريخه وجماهيره".

تقدم حرس الحدود بهدف إبراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 16.

وتعادل عبد الله محمد للإسماعيلي في الدقيقة 45 بعد خطأ من الحارس في التعامل مع العرضية، ليتدخل برأسية ويسجل.

وفي الدقيقة 73 سجل الدراويش هدف التقدم بالنيران الصديقة، بعد عرضية حولها عمر فتحي إلى مرماه عن طريق الخطأ.

وأخيرا في الدقيقة 92 سجل انور عبد السلام الهدف الثالث وحسم المباراة بتسديدة رائعة بعد بينية من إريك تراوري.

وبذلك يسجل الإسماعيلي 3 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة منذ فوزه على الجونة 3-0 في 25 مايو الماضي

قبل هذه المباراة، سجل الإسماعيلي هدفين فقط في الموسم الحالي من الدوري، وحقق فوزا وحيدا وتعادلا وحيدا.

وأتى هذا الفوز ليكسر سلسلة 6 هزائم متتالية.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى 7 نقاط في المركز التاسع عشر.

فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.