توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الثاني.. ومتحمس للفترة المقبلة

عبر يس توروب المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه في أولى المباريات معه، وذلك على إيجيل نوار البوروندي.

وفاز الأهلي على إيجيل نوار بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال توروب عبر صفحة الأهلي: "مثلما قلت سابقا شرف كبير لي أن أكون هنا في الأهلي وبعد 3 أيام عمل لعبت أول مباراة وكانت مهمة جدا والأهم أننا حققنا الفوز".

المدرب الدنماركي أضاف "أخوض تجربة جديدة وخاصة جدا بالنسبة لي، أدينا التدريبات في وسط أجواء ممطرة ورعد وبرق كما كان هناك بعض الأمطار قبل المباراة، لكن الأمور سارت بشكل جيد وفزنا".

وأكمل "أنا متحمس للفترة المقبلة رغم ضغط المباريات، سنلعب 7 لقاءات في 3 أسابيع وهذا أمر صعب بالنسبة لي أن أخوض هذا الكم من المباريات في هذه الفترة القصيرة".

وأشار "من مباراة إلى أخرى سأتعرف على الأجواء والفريق بشكل أكبر، وضغط المباريات سيساعدني على تقديم الأداء بشكل أفضل في الفترة المقبلة".

وأوضح "وجهت التهنئة للاعبين على الفوز وأخبرتهم أنها بداية جيدة، لكني غير راض عن الأداء في الشوط الثاني وكنا نلعب بطريقة سلبية، على عكس الشوط الأول كان من الممكن أن نسجل أكثر من هدف وكنت سعيدا بأداء الفريق خلاله".

وأتم تصريحاته "سعيد بوجودي في الأهلي وهذا شرف كبير لي ومتشوق لرؤية الجماهير في الملعب في المباريات المقبلة وأعدهم ببذل كل جهدي لتحقيق الفوز في كل المباريات".