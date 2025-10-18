أكثر مما سجل في 10 مباريات.. الإسماعيلي ينهي سلسلة الهزائم بثلاثية أمام الحرس

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 22:11

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

تغلب الإسماعيلي على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

تقدم حرس الحدود بهدف إبراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 16.

وتعادل عبد الله محمد للإسماعيلي في الدقيقة 45 بعد خطأ من الحارس في التعامل مع العرضية، ليتدخل برأسية ويسجل.

وفي الدقيقة 73 سجل الدراويش هدف التقدم بالنيران الصديقة، بعد عرضية حولها عمر فتحي إلى مرماه عن طريق الخطأ.

وأخيرا في الدقيقة 92 سجل انور عبد السلام الهدف الثالث وحسم المباراة بتسديدة رائعة بعد بينية من إريك تراوري.

وبذلك يسجل الإسماعيلي 3 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة منذ فوزه على الجونة 3-0 في 25 مايو الماضي

قبل هذه المباراة، سجل الإسماعيلي هدفين فقط في الموسم الحالي من الدوري، وحقق فوزا وحيدا وتعادلا وحيدا.

وأتى هذا الفوز ليكسر سلسلة 6 هزائم متتالية.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى 7 نقاط في المركز التاسع عشر.

فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

الإسماعيلي الدوري المصري حرس الحدود
