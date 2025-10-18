مؤتمر فيريرا: شراستنا الهجومية لم تنخفض ضد ديكاداها.. والجزيري يستحق التسجيل

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 21:52

كتب : إبراهيم رمضان

يانيك فيريرا - الزمالك

شدد يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك على أن شراسة فريقه الهجومية لم تنخفض ضد ديكاداها الصومالي.

وفاز الزمالك على منافسه ديكاداها الصومالي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وقال المدرب البلجيكي خلال مؤتمر صحفي: "فريقي سيطر على المباراة منذ البداية وحتى الدقيقة الأخيرة".

وأضاف "الهدف الأول جعل لدينا مسوؤلية أكبر، والشراسة الهجومية لم تنخفض، وكنا نعلم بوجود خطورة في المباراة بعد تسجيل الهدف الثالث خاصة وأن اللاعبين سيشعرون بسهولة المباراة ولكننا تمكنا من إضافة المزيد من الأهداف".

وتابع "بعيدا عن النتيجة والفرص التي صنعناها، فنحن سعداء بظهور اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة بشكل جيد".

وأكمل "نسعى إلى خوض مباراة العودة بنفس الشراسة ونحتاج للتركيز، ونعلم أننا ليس أفضل فريق في العالم ونحتاج للعمل بشكل أكبر".

وواصل "نرى أن الجزيري أصبح في الاتجاه الجيد للمشاركة مع الزمالك بشكل أكبر، ونعلم أنه حتى إذا لم يشارك فهو يؤدي التدريبات منذ فترة بشكل جيد جدا ويستحق أن يسجل الهدف والأداء الخاص به مشجع بالنسبة لي، كما أن كل اللاعبين ظهروا بشكل جيد".

وكشف "قد يكون هناك تغييرات في بعض اللاعبين خلال مباراة العودة ولا أستطيع الكشف عنها ولكن في خططي أن أدفع ببعض اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة في المباراة المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "بيزيرا ليس لديه مشكلة عضلية، ولكنه تأثر من التدخلات القوية من لاعبي الفريق المنافس، وفي الوقت الحالي نفكر في المباريات المقبلة في الدوري وليس الكونفدرالية فقط لذلك نسعى للحفاظ على لياقة اللاعبين قبل مباريات الدوري والسوبر المصري".

وللمرة الأولى يسجل عمرو ناصر وأحمد شريف لصالح الزمالك بعد انضمامهم للنادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعاد التونسي سيف الدين الجزيري للتسجيل مع الزمالك بعد 5 أشهر من عدم التسجيل.

وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها الجزيري إلى الموسم الماضي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الصومالي في لقاء الإياب يوم 24 أكتوبر المقبل.

