كرة يد – سيدات الأهلي إلى نهائي إفريقيا لأول مرة منذ 46 عاما

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 21:16

كتب : FilGoal

الأهلي لكرة اليد سيدات

تأهل فريق كرة اليد للسيدات في الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في المغرب بعد الفوز على فاب الكاميروني.

وفاز فريق السيدات في الأهلي على فاب بنتيجة 23-19، ليتأهل للنهائي للمرة الثانية في تاريخه.

والأولى منذ عام 1979 أي منذ 46 عاما، وهي المرة الوحيدة التي تأهل فيها الأهلي للنهائي وحقق اللقب الوحيد وقتها.

ويلتقي فريق الأهلي للسيدات في النهائي مع الفائز من بترو أتلتيكو الأنجولي وكلارا ياوندي الكاميروني.

وتصدر فريق سيدات الأهلي مجموعته بعد اكتساح اتحاد النواصر المغربي بنتيجة 47-17، وكالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة 34-21 في دور المجموعات من بطولة إفريقيا.

وتستضيف المغرب منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري حتى 20 من الشهر الجاري.

ودعم فريق سيدات الأهلي صفوفه بثنائي أنجولي على سبيل الإعارة خلال البطولة.

وضم الأهلي الثنائي الأنجولي دولوريس روزاريو وإيزابيل كاتالا لخوض منافسات بطولة إفريقيا مع الفريق.

وتضم قائمة الأهلي كل من:

منة الله سيد - جهاد وائل - شهد الشواربي - ليلى حماد - نوال أحمد - نصرة عيد - رحمة محمد - رنا راضي - تقى كامل - ملك أحمد - فرح حازم - آلاء صابر - روان سعيد - أمينة عاطف - سهيلة خالد - نوران خالد - جومانة محمد - دولوريس روزاريو - إيزابيل كاتالا.

