بهدف زميل الأمس.. تورينو يُسقط نابولي بهدف دون رد

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 21:14

كتب : FilGoal

جيوفاني سيميوني - تورينو

سقط نابولي في فخ الخسارة أمام تورينو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي بهدف دون رد.

وسجل جيوفاني سيميوني لاعب نابولي المُعار لتورينوهذا الموسم هدف فوز التورو الثاني حتى الآن.

وجاء الهدف في الدقيقة 31 بعدما انفرد الأرجنتيني وراوغ المدافع والحارس مسجلا الهدف.

أخبار متعلقة:
دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في نابولي خلال سبتمبر مدافع برشلونة ونجم نابولي.. أبرز من دربهم يس توروب خلال مسيرته سكاي: نابولي الأوفر حظا لضم كوبي ماينو في يناير هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام لـ نابولي خطوة هامة لي

وكاد نابولي أن يفلت بنقطة بهدف في الدقيقة 90+2 عن طريق نوا لانج لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وخسر نابولي مباراتين من بين آخر 3 لقاءات في الدوري الإيطالي هذا الموسم وهو نفس الرصيد الذي تلقاه الموسم الماضي من الهزائم في 31 جولة سابقة.

الخسارة الثانية أبقت نابولي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن روما الذي يستعد للقاء إنتر بعد قليل.

فيما وصل رصيد تورينو لـ 8 نقاط في المركز الـ 13.

نابولي تورينو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
عادل رقمه أمامه.. بايرن ميونيخ يسقط دورتموند في الكلاسيكير السادس تواليا.. إنتر يواصل انتصاراته بالفوز على روما تقرير: خطوة من برشلونة لإنقاذ فليك من الغياب عن الكلاسيكو فليك يكشف سبب احتفاله وما حدث وقت الطرد بسلاح الركنيات المعتاد.. أرسنال يهزم فولام وينفرد بالصدارة تقرير الحكم يكشف سبب طرد فليك الدوري الإنجليزي - هاتريك ماتيتا يقود بالاس لتعادل مثير مع بورنموث.. وانتصار بيرنلي وسندرلاند انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (0)-(1) أرسنال.. فوز وصدارة
أخر الأخبار
رونالدو يصل لهدفه الـ 800.. النصر يكتسح الفتح بخماسية 3 ساعة | سعودي في الجول
زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات 3 ساعة | الكرة الإفريقية
عبد الرحمن مجدي: الفوز أهم من اللعب.. ونحن على الطريق الصحيح 3 ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك 3 ساعة | الكرة الإفريقية
عادل رقمه أمامه.. بايرن ميونيخ يسقط دورتموند في الكلاسيكير 3 ساعة | الكرة الأوروبية
السادس تواليا.. إنتر يواصل انتصاراته بالفوز على روما 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد السكندري لـ في الجول: مكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
إبراهيم العامري: علم الأهلي فوق منزلنا.. وهكذا ضمني الخطيب للقائمة 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515456/بهدف-زميل-الأمس-تورينو-ي-سقط-نابولي-بهدف-دون-رد