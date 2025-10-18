بهدف زميل الأمس.. تورينو يُسقط نابولي بهدف دون رد

سقط نابولي في فخ الخسارة أمام تورينو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي بهدف دون رد.

وسجل جيوفاني سيميوني لاعب نابولي المُعار لتورينوهذا الموسم هدف فوز التورو الثاني حتى الآن.

وجاء الهدف في الدقيقة 31 بعدما انفرد الأرجنتيني وراوغ المدافع والحارس مسجلا الهدف.

بعد مرواغة مذهلة.. سيميوني يضع بصمته ويسجل الهدف الأول لتورينو بطريقة رائعة ✨#تورينو_نابولي#الدوري_الإيطالي | STARZPLAY SPORTS 1 pic.twitter.com/ksg3CtZG0r — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 18, 2025

وكاد نابولي أن يفلت بنقطة بهدف في الدقيقة 90+2 عن طريق نوا لانج لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وخسر نابولي مباراتين من بين آخر 3 لقاءات في الدوري الإيطالي هذا الموسم وهو نفس الرصيد الذي تلقاه الموسم الماضي من الهزائم في 31 جولة سابقة.

الخسارة الثانية أبقت نابولي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن روما الذي يستعد للقاء إنتر بعد قليل.

فيما وصل رصيد تورينو لـ 8 نقاط في المركز الـ 13.