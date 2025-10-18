الانتصار على التوالي.. الهلال يكتسح الاتفاق بخماسية

اكتسح الهلال مستضيفه الاتفاق بخماسية دون رد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وحقق الهلال الفوز الرابع على التوالي في جميع المسابقات.

وتقدم الزعيم في الشوط الأول بهدفين من توقيع ماركوس ليوناردو وداروين نونيز في الدقيقتين 23 و39.

وفي الشوط الثاني أضاف روبن نيفيز الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 48.

وأصبحت النتيجة 4-0 في الدقيقة 55 بهدف آخر من ماركوس ليوناردو.

ورفع البرازيلي رصيده لـ 4 أهداف في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف البرتغالي جواو فيليكس

واختتم نونيز الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 74.

مختصر المباراة — 🎥 الهلال ينتصر على الاتفاق بخماسية نظيفة ضمن الجولة الخامسة من #دوري_روشن_السعودي ⚽️#الاتفاق_الهلال pic.twitter.com/4JZUL2NbOP — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 18, 2025

الفوز رفع رصيد الهلال لـ 11 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن النصر الذي يستعد للقاء الفتح بعد قليل.

فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 7 في المركز العاشر.