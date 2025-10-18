الانتصار على التوالي.. الهلال يكتسح الاتفاق بخماسية

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

داروين نونيز - الهلال

اكتسح الهلال مستضيفه الاتفاق بخماسية دون رد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وحقق الهلال الفوز الرابع على التوالي في جميع المسابقات.

وتقدم الزعيم في الشوط الأول بهدفين من توقيع ماركوس ليوناردو وداروين نونيز في الدقيقتين 23 و39.

وفي الشوط الثاني أضاف روبن نيفيز الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 48.

وأصبحت النتيجة 4-0 في الدقيقة 55 بهدف آخر من ماركوس ليوناردو.

ورفع البرازيلي رصيده لـ 4 أهداف في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف البرتغالي جواو فيليكس

واختتم نونيز الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد الهلال لـ 11 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن النصر الذي يستعد للقاء الفتح بعد قليل.

فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 7 في المركز العاشر.

