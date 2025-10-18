تقرير الحكم يكشف سبب طرد فليك

كشف الإعلام الإسباني عن تقرير خيل مانزانو حكم مباراة برشلونة ضد جيرونا، وسبب قراره بطرد هانزي فليك مدرب برشلونة.

وبحسب تقرير الحكم ففي الدقيقة 90 تم إنذار فليك بسبب التصفيق على أحد القرارات احتجاجا.

بعدها مباشرة، ثم تم إنذاره لقيامه بحركة تشير إلى عدم الموافقة على الإنذار.

وانتصر برشلونة على منافسه جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل بيدري ورونالد أراوخو ثنائية برشلونة بينما أحرز أكسل فيتسل هدف جيرونا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة السادسة في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.