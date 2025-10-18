الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة

يستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري في الدوري المصري بعد افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بهدف دون رد بفضل هدف عكسي ضد إيجل نوار في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري في الجولة 11.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.

وانتهى اللقاء الأخير بين الفريقين في الدوري المصري الموسم الماضي بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مجريات اللقاء.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً.

وتذاع المباراة على أون سبورت 1.

ولم يتم تحديد المعلق.