الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

الأهلي

يستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري في الدوري المصري بعد افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بهدف دون رد بفضل هدف عكسي ضد إيجل نوار في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري في الجولة 11.

أخبار متعلقة:
توروب يبدأ المشوار مع الأهلي بانتصار على إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا طبيب الأهلي يعلن سبب استبدال محمد شريف تشكيل الأهلي - كوكا ظهير وثلاثي خلف المهاجم ضمن خيارات توروب الأولى ضد إيجل نوار دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة إيجل نوار مباشرة

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.

وانتهى اللقاء الأخير بين الفريقين في الدوري المصري الموسم الماضي بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مجريات اللقاء.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً.

وتذاع المباراة على أون سبورت 1.

ولم يتم تحديد المعلق.

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
بتألق ريان وفيصل.. البنك ينتصر على الجونة بثلاثية تشكيل الأهلي - كوكا ظهير وثلاثي خلف المهاجم ضمن خيارات توروب الأولى ضد إيجل نوار مواعيد مباريات السبت 18 أكتوبر - بيراميدز في السوبر .. والأهلي والزمالك والدوري الإنجليزي المعد السابق لـ الأهلي يكشف سبب إصابات داري المتكررة ومشاكل الفريق البدنية اتحاد طنجة: قدمنا شكوى رسمية ضد الزمالك بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود أحمد عوض: شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي الأهلي.. ورقم تاريخي منتظر علاء عبد العال: سعيد بالفوز على ملعبنا لأجل الجماهير.. وأشعر بالضيق لهذا السبب تسديدة شوشة المباغتة تمنح غزل المحلة ثاني انتصاراته على حساب الكهرباء
أخر الأخبار
مؤتمر فيريرا: شراستنا الهجومية لم تنخفض ضد ديكاداها.. والجزيري يستحق التسجيل 2 دقيقة | الكرة المصرية
بسلاح الركنيات المعتاد.. أرسنال يهزم فولام وينفرد بالصدارة 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – سيدات الأهلي إلى نهائي إفريقيا لأول مرة منذ 46 عاما 37 دقيقة | رياضة نسائية
بهدف زميل الأمس.. تورينو يُسقط نابولي بهدف دون رد 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - الزمالك يكتسح ديكاداها بسداسية ويضع قدما في دور المجموعات 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
الانتصار على التوالي.. الهلال يكتسح الاتفاق بخماسية 55 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير الحكم يكشف سبب طرد فليك 57 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد 5 أشهر.. الجزيري يعود للتسجيل لـ الزمالك ضد ديكاداها ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515448/الدوري-المصري-موعد-مباراة-الأهلي-ضد-الاتحاد-السكندري-والقناة-الناقلة