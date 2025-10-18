الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 19:40
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري في الدوري المصري بعد افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا.
وانتصر الأهلي بهدف دون رد بفضل هدف عكسي ضد إيجل نوار في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال.
ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري في الجولة 11.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.
فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.
وانتهى اللقاء الأخير بين الفريقين في الدوري المصري الموسم الماضي بهدف لكل فريق.
موعد المباراة والقناة الناقلة
يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر
ويستضيف استاد القاهرة الدولي مجريات اللقاء.
وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً.
وتذاع المباراة على أون سبورت 1.
ولم يتم تحديد المعلق.
نرشح لكم
بتألق ريان وفيصل.. البنك ينتصر على الجونة بثلاثية تشكيل الأهلي - كوكا ظهير وثلاثي خلف المهاجم ضمن خيارات توروب الأولى ضد إيجل نوار مواعيد مباريات السبت 18 أكتوبر - بيراميدز في السوبر .. والأهلي والزمالك والدوري الإنجليزي المعد السابق لـ الأهلي يكشف سبب إصابات داري المتكررة ومشاكل الفريق البدنية اتحاد طنجة: قدمنا شكوى رسمية ضد الزمالك بعدما وصلت الأمور لطريق مسدود أحمد عوض: شركة الكرة تتحمل 30% من عقود لاعبي الأهلي.. ورقم تاريخي منتظر علاء عبد العال: سعيد بالفوز على ملعبنا لأجل الجماهير.. وأشعر بالضيق لهذا السبب تسديدة شوشة المباغتة تمنح غزل المحلة ثاني انتصاراته على حساب الكهرباء
أخر الأخبار
تقرير الحكم يكشف سبب طرد فليك 57 دقيقة | الدوري الإسباني