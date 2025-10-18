فوز قاتل وفقد فليك في الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على جيرونا

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - برشلونة

انتصر برشلونة على منافسه جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل بيدري ورونالد أراوخو ثنائية برشلونة بينما أحرز أكسل فيتسل هدف جيرونا.

وتعرض هانز فليك المدير الفني لبرشلونة للطرد بعد حصوله إنذارين بسبب الاعتراض وبالتالي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المقبلة.

أخبار متعلقة:
يغيب عن الكلاسيكو.. طرد فليك قبل دقائق على انتصار برشلونة ضد جيرونا برشلونة يعلن تمديد رعاية سبوتيفاي لقمصان الفريق والملعب برشلونة يعلن غياب فيران توريس عن مواجهة جيرونا سكاي: رحيل تير شتيجن عن برشلونة في يناير ليس مستبعدا

ويقع فريق جيرونا في إقليم كتالونيا ولذلك يعتبر دربي، لكنه ليس بقيمة دربي برشلونة ضد إسبانيول الذي يتسم بالعدوانية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة السادسة في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.

هدف مبكر وإهدار انفرادات

بدأ برشلونة بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق بيدري بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

ثم استفاق جيرونا وضغط برشلونة وضربه بكثير من التحولات السريعة.

وتعادل فيتسل في الدقيقة 21 من مقصية رائعة.

وأهدر بورتو لاعب جيرونا انفرادا تاما بعد تسديدة في القائم في الدقيقة 24.

وسدد فرينكي دي يونج كرة خطيرة في الدقيقة 26 تصدى لها باولو جاتزانيجا.

وبعد دقيقة واحدة أهدر براين خيل انفرادا تاما بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.

وعاد فيتسل مرة أخرى ليهدد برشلونة إذ سدد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى قليلا في الدقيقة 41.

وأهدر جيرونا العديد من الانفرادات والفرص الخطيرة.

وانحفض مستوى المباراة من الفريقين في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني حاول لامين يامال تسجيل هدف التقدم بعدما سدد كرة قوية لكن تصدى لها جاتزانيجا.

وأحرز برشلونة الهدف الثاني من باو كوبارسي لكن تم إلغاء الهدف بداعي ارتكاب خطأ لمدافع جيرونا في الدقيقة 61.

وحصل فليك على بطاقة صفراء أخرى ثم طرده في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بسبب الاعتراض وسيغيب عن الكلاسيكو.

واستطاع أراوخو تسجيل هدف الفوز عن طريق أراوخو بعد تسديدة عقب عرضية أرضية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

برشلونة جيرونا الدوري الإسباني
نرشح لكم
بسلاح الركنيات المعتاد.. أرسنال يهزم فولام وينفرد بالصدارة بهدف زميل الأمس.. تورينو يُسقط نابولي بهدف دون رد تقرير الحكم يكشف سبب طرد فليك الدوري الإنجليزي - هاتريك ماتيتا يقود بالاس لتعادل مثير مع بورنموث.. وانتصار بيرنلي وسندرلاند انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (0)-(1) أرسنال.. فوز وصدارة يغيب عن الكلاسيكو.. طرد فليك قبل دقائق على انتصار برشلونة ضد جيرونا هالاند ينتفض ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون جلاسنر: جيهي رفض عرضا لتجديد عقده واختار الرحيل
أخر الأخبار
علي جبر: المدرب صنع حالة رائعة.. وهذا موقفنا من كأس إنتركونتيننتال دقيقة | الكرة المصرية
مدرب الإسماعيلي: لهذا السبب قررت الاستمرار رغم الظروف الصعبة 2 دقيقة | الدوري المصري
الكرتي: أحلامنا تزداد مع كل بطولة.. ونهضة بركان سيقول كلمته 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الثاني.. ومتحمس للفترة المقبلة 26 دقيقة | الدوري المصري
أكثر مما سجل في 10 مباريات.. الإسماعيلي ينهي سلسلة الهزائم بثلاثية أمام الحرس 28 دقيقة | الدوري المصري
ماييلي يسجل السماوي يتوج.. بيراميدز بطل السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر فيريرا: شراستنا الهجومية لم تنخفض ضد ديكاداها.. والجزيري يستحق التسجيل 47 دقيقة | الكرة المصرية
بسلاح الركنيات المعتاد.. أرسنال يهزم فولام وينفرد بالصدارة 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515446/فوز-قاتل-وفقد-فليك-في-الكلاسيكو-برشلونة-ينتصر-على-جيرونا