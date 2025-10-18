فوز قاتل وفقد فليك في الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على جيرونا

انتصر برشلونة على منافسه جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل بيدري ورونالد أراوخو ثنائية برشلونة بينما أحرز أكسل فيتسل هدف جيرونا.

وتعرض هانز فليك المدير الفني لبرشلونة للطرد بعد حصوله إنذارين بسبب الاعتراض وبالتالي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المقبلة.

ويقع فريق جيرونا في إقليم كتالونيا ولذلك يعتبر دربي، لكنه ليس بقيمة دربي برشلونة ضد إسبانيول الذي يتسم بالعدوانية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.

بينما توقف رصيد جيرونا عند النقطة السادسة في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.

هدف مبكر وإهدار انفرادات

بدأ برشلونة بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق بيدري بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

ثم استفاق جيرونا وضغط برشلونة وضربه بكثير من التحولات السريعة.

وتعادل فيتسل في الدقيقة 21 من مقصية رائعة.

وأهدر بورتو لاعب جيرونا انفرادا تاما بعد تسديدة في القائم في الدقيقة 24.

وسدد فرينكي دي يونج كرة خطيرة في الدقيقة 26 تصدى لها باولو جاتزانيجا.

وبعد دقيقة واحدة أهدر براين خيل انفرادا تاما بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.

وعاد فيتسل مرة أخرى ليهدد برشلونة إذ سدد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى قليلا في الدقيقة 41.

وأهدر جيرونا العديد من الانفرادات والفرص الخطيرة.

وانحفض مستوى المباراة من الفريقين في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني حاول لامين يامال تسجيل هدف التقدم بعدما سدد كرة قوية لكن تصدى لها جاتزانيجا.

وأحرز برشلونة الهدف الثاني من باو كوبارسي لكن تم إلغاء الهدف بداعي ارتكاب خطأ لمدافع جيرونا في الدقيقة 61.

وحصل فليك على بطاقة صفراء أخرى ثم طرده في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بسبب الاعتراض وسيغيب عن الكلاسيكو.

واستطاع أراوخو تسجيل هدف الفوز عن طريق أراوخو بعد تسديدة عقب عرضية أرضية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.