يغيب عن الكلاسيكو.. طرد فليك قبل دقائق على انتصار برشلونة ضد جيرونا

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

طرد هانز فليك

يغيب هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة عن مواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وتعرض الألماني للطرد في مباراة جيرونا التي أقيمت لحساب الجولة 9 من الدوري الإسباني.

وأشهر خيسوس جيل البطاقة الحمراء للمدرب الألماني في الدقيقة 90+1 بسبب الاعتراض على القرارات التحكيمية.

وانتصر برشلونة بعد خروج فليك بفضل هدف قاتل من رونالد أراوخو الذي سجله في الدقيقة 90+3.

وتعد تلك أول بطاقة يتحصل عليها المدرب البالغ 60 عاما هذا الموسم في جميع المسابقات.

ويتصدر برشلونة الترتيب بشكل مؤقت برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي سيلتقي خيتافي غدا الأحد.

وسيلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وسبق أن واجه فليك ريال مدريد كمدرب لبرشلونة الموسم الماضي في 4 مناسبات في 3 بطولات مختلفة وانتصر في جميعها.

برشلونة هانز فليك الدوري الإسباني الكلاسيكو
