بتألق ريان وفيصل.. البنك ينتصر على الجونة بثلاثية
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 19:08
كتب : FilGoal
حقق البنك الأهلي الفوز على الجونة بنتيجة 3-0 في الجولة 11 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد خالد بشارة.
سجل أحمد ريان هدفين وأسامة فيصل هدفا في الفوز على الجونة.
وتقدم البنك في الشوط الأول بهدف أحمد ريان من ركلة جزاء في الدقيقة 41 احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.
في الشوط الثاني سجل أسامة فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 61.
وبعد 8 دقائق حوّل ريان عرضية إسحاق يعقوب في الشباك لتصبح النتيجة 3-0.
الفوز رفع رصيد البنك الأهلي لـ 14 نقطة في المركز التاسع من 10 مباريات.
فيما تلقى الجونة ثاني هزيمة له هذا الموسم وتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر من 10 مباريات.
