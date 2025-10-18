شوط لـ إبراهيم عادل وغياب النني.. الجزيرة يهزم الفجيرة
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 18:36
كتب : FilGoal
فاز فريق الجزيرة على مضيفه دبا الفجيرة بهدف دون رد في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي.
وشهدت المباراة مشاركة إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر والجزيرة في الشوط الأول من اللقاء.
كما غاب محمد النني لاعب الجزيرة عن المباراة بسبب الإصابة.
سجل هدف فوز الجزيرة اللاعب برونو في الدقيقة 17.
وغادر إبراهيم عادل المباراة بين الشوطين.
الفوز رفع رصيد الجزيرة إلى النقطة 10 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، بفارق 6 نقاط عن العين المتصدر.
وتجمد رصيد دبا الفجيرة عند النقطة 1 في المركز الـ13 وقبل الأخير.
