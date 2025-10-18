شوط لـ إبراهيم عادل وغياب النني.. الجزيرة يهزم الفجيرة

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 18:36

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - الجزيرة الإماراتي

فاز فريق الجزيرة على مضيفه دبا الفجيرة بهدف دون رد في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي.

إبراهيم عادل

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وشهدت المباراة مشاركة إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر والجزيرة في الشوط الأول من اللقاء.

كما غاب محمد النني لاعب الجزيرة عن المباراة بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
بمشاركة ربيعة.. العين ينقض على الصدارة برباعية ضد بني ياس جلاسنر: جيهي رفض عرضا لتجديد عقده واختار الرحيل

سجل هدف فوز الجزيرة اللاعب برونو في الدقيقة 17.

وغادر إبراهيم عادل المباراة بين الشوطين.

الفوز رفع رصيد الجزيرة إلى النقطة 10 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، بفارق 6 نقاط عن العين المتصدر.

وتجمد رصيد دبا الفجيرة عند النقطة 1 في المركز الـ13 وقبل الأخير.

إبراهيم عادل الجزيرة الدوري الإماراتي
نرشح لكم
بمشاركة ربيعة.. العين ينقض على الصدارة برباعية ضد بني ياس الدوري الإماراتي - رامي ربيعة يقود تشكيل العين أمام بني ياس.. وشقيقان في الهجوم النعيمي: نعمل على تقديم تجربة جماهيرية تتجاوز حدود الملاعب في كأس العرب اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: الإقبال الجماهيري كبير.. وبعض المباريات نفدت تذاكرها سريعا كأس العالم للشباب - المغرب يستبدل حارسه المصاب قبل مواجهة الأرجنتين دوري أبطال إفريقيا - شبيبة القبائل يقسو على الاتحاد المنستيري بثلاثية في تونس دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني ينتصر على الشرطة بهدف كوليبالي تصنيف فيفا - منتخب مصر يرتقي 3 مراكز.. وتراجع مغربي
أخر الأخبار
الدوري الإنجليزي - هاتريك ماتيتا يقود بالاس لتعادل مثير مع بورنموث.. وانتصار بيرنلي وسندرلاند 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر السوبر الإفريقي - بيراميدز (0)-(0) نهضة بركان.. الشناوي يتألق 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
ثنائي الأبيض يسجل للمرة الأولى.. شريف وناصر يحرزان لـ الزمالك ضد ديكاداها 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – فولام (0)-(0) أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
فوز قاتل وفقد فليك في الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على جيرونا ساعة | الكرة الأوروبية
يغيب عن الكلاسيكو.. طرد فليك قبل دقائق على انتصار برشلونة ضد جيرونا ساعة | الدوري الإسباني
السوبر الإفريقي – تشكيل بيراميدز.. ماييلي يقود الهجوم أمام نهضة بركان ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515440/شوط-لـ-إبراهيم-عادل-وغياب-النني-الجزيرة-يهزم-الفجيرة