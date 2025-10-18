جلاسنر: جيهي رفض عرضا لتجديد عقده واختار الرحيل

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

مارك جيهي - كريستال بالاس

كشف أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس عن رفض مارك جيهي لاعب الفريق لتجديد عقده.

وقال المدرب النمساوي لـ بي بي سي سبورت: "الإدارة قدمت عرضا لتجديد عقد مارك جيهي، لكنه رفضه وأخبرنا أنه يريد الرحيل في نهاية الموسم".

وينتهي عقد جيهي في نهاية الموسم الحالي ويمكنه الاتفاق مع أي ناد على الانتقال له في الصيف المقبل بدون مقابل.

وكان جيهي قريبا من الانتقال إلى ليفربول خلال الصيف الماضي، قبل أن تتعثر الصفقة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ولا يزال ليفربول مهتما بضم الدولي الإنجليزي، لكن المنافسة تتسع مع دخول إنتر إلى المشهد بحسب صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية في وقت سابق.

توتوسبورت أوضحت أن إنتر يراقب وضع جيهي تحسبا لإمكانية رحيل الثنائي ستيفان دي فري وفرانشيسكو أتشيربي بنهاية الموسم بعد انتهاء عقديهما.

ويفكر النادي الإيطالي في عدة بدائل دفاعية إلى جانب جيهي، من بينهم جويل أوردونيز مدافع كلوب بروج، وأومار سولي من أودينيزي، وماريو جيلا من لاتسيو، وطارق محارموفيتش من ساسولو.

وتشير التقارير إلى أن إنتر قد يستغل في الصفقة، لاعبه يان أوريل بيسيك، الذي حددته إدارة كريستال بالاس كبديل محتمل لجيهي في الصيف الماضي، لكنه لم يغادر آنذاك.

ويواجه بيسيك حاليا صعوبة في الحصول على دقائق لعب كثيرة هذا الموسم، ما قد يفتح الباب أمام صفقة تبادلية بين الناديين في يناير المقبل.

وفي حال فشل هذا السيناريو، سيجد إنتر نفسه مضطرا لمنافسة عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها تشيلسي، ومانشستر سيتي، وريال مدريد، وبايرن ميونيخ، إذا قرر جيهي الرحيل مجانا في نهاية الموسم.

مارك جيهي كريستال بالاس أوليفر جلاسنر إنتر
