بمشاركة ربيعة.. العين ينقض على الصدارة برباعية ضد بني ياس

استعاد العين صدارة الدوري الإماراتي بعد الفوز على ضيفه بني ياس برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

ورفع العين رصيده إلى النقطة 16 في الصدارة، بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الثاني والذي كان يحتل الصدارة قبل المباراة.

بينما يستمر بني ياس دون نقاط في المركز الـ14 والأخير للدوري الإماراتي.

شهدت المباراة مشاركة رامي ربيعة مدافع منتخب مصر مع فريقه العين في اللقاء بالكامل.

سجل أهداف العين كل من سفيان رحيمي وكاكو والحسين رحيمي ولابا كودجو.

وتعد هذه ي المباراة هي المشاركة رقم 5 لرامي ربيعة مع العين في الدوري الإماراتي هذا الموسم.