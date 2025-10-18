بمشاركة ربيعة.. العين ينقض على الصدارة برباعية ضد بني ياس

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 18:21

كتب : FilGoal

رامي ربيعة مع العين الإماراتي

استعاد العين صدارة الدوري الإماراتي بعد الفوز على ضيفه بني ياس برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

رامي ربيعة

النادي : العين

العين

ورفع العين رصيده إلى النقطة 16 في الصدارة، بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الثاني والذي كان يحتل الصدارة قبل المباراة.

بينما يستمر بني ياس دون نقاط في المركز الـ14 والأخير للدوري الإماراتي.

أخبار متعلقة:
طبيب الأهلي يعلن سبب استبدال محمد شريف سلوت: للأسف لم تترجم تمريرات فيرتز لأهداف.. وهو غير محظوظ

شهدت المباراة مشاركة رامي ربيعة مدافع منتخب مصر مع فريقه العين في اللقاء بالكامل.

سجل أهداف العين كل من سفيان رحيمي وكاكو والحسين رحيمي ولابا كودجو.

وتعد هذه ي المباراة هي المشاركة رقم 5 لرامي ربيعة مع العين في الدوري الإماراتي هذا الموسم.

العين رامي ربيعة الدوري الإماراتي
نرشح لكم
شوط لـ إبراهيم عادل وغياب النني.. الجزيرة يهزم الفجيرة الدوري الإماراتي - رامي ربيعة يقود تشكيل العين أمام بني ياس.. وشقيقان في الهجوم النعيمي: نعمل على تقديم تجربة جماهيرية تتجاوز حدود الملاعب في كأس العرب اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: الإقبال الجماهيري كبير.. وبعض المباريات نفدت تذاكرها سريعا كأس العالم للشباب - المغرب يستبدل حارسه المصاب قبل مواجهة الأرجنتين دوري أبطال إفريقيا - شبيبة القبائل يقسو على الاتحاد المنستيري بثلاثية في تونس دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني ينتصر على الشرطة بهدف كوليبالي تصنيف فيفا - منتخب مصر يرتقي 3 مراكز.. وتراجع مغربي
أخر الأخبار
الدوري الإنجليزي - هاتريك ماتيتا يقود بالاس لتعادل مثير مع بورنموث.. وانتصار بيرنلي وسندرلاند 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر السوبر الإفريقي - بيراميدز (0)-(0) نهضة بركان.. الشناوي يتألق 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
ثنائي الأبيض يسجل للمرة الأولى.. شريف وناصر يحرزان لـ الزمالك ضد ديكاداها 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – فولام (0)-(0) أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
فوز قاتل وفقد فليك في الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على جيرونا ساعة | الكرة الأوروبية
يغيب عن الكلاسيكو.. طرد فليك قبل دقائق على انتصار برشلونة ضد جيرونا ساعة | الدوري الإسباني
السوبر الإفريقي – تشكيل بيراميدز.. ماييلي يقود الهجوم أمام نهضة بركان ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515438/بمشاركة-ربيعة-العين-ينقض-على-الصدارة-برباعية-ضد-بني-ياس