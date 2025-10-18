طبيب الأهلي يعلن سبب استبدال محمد شريف

أعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي سبب استبدال محمد شريف بين شوطي المباراة ضد إيجل نوار.

ويحل الأهلي ضيفا على بطل بوروندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

وقال طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي: "استبدال محمد شريف جاء بعد شعوره بألم في العضلة الضامة من أجل الحفاظ عليه".

وأوضح "اللاعب سيخضع لفحص طبي للوقوف على حجم الإصابة والاطمئنان على حالته".

الدكتور أحمد جاب الله يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف 🔴🦅

وبدأ شريف أساسيا في اللقاء وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد من هدف عكسي.

وشارك نيتس جراديشار بدلا من شريف في بداية الشوط الثاني.

الأهلي هو حامل الرقم القياسي من ألقاب دوري الأبطال برصيد 12 لقبا.

وتوقف مشوار الأهلي الموسم الماضي في نصف النهائي على يد صنداونز.