انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) جيرونا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد جيرونا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة من هنا

------------------------------------------------

انتهت

ق 90+3: جووووووووووووول رونالد أراوخو بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.

ق 90+2: حصول هانز فليك على بطاقة صفراء أخرى ثم طرده بالتالي غيابه عن الكلاسيكو.

ق 61: هدف لبرشلونة من كوبارسي لكن تم إلغاء الهدف بداعي ارتكاب خطأ لمدافع جيرونا.

ق 54: تسديدة قوية من لامين يامال تصدى لها باولو جاتزانيجا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: تسديدة خطيرة من فيتسل داخل منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى قليلا.

ق 39: براين خيل يهدر انفرادا تاما بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.

ق 30: تنفيذ من ماركوس راشفورد لركلة حرة مباشرة ارتطمت في العارضة.

ق 26: تسديدة خطيرة من فرينكي دي يونج يتصدى لها حارس جيرونا.

ق 24: بورتو لاعب جيرونا يهدر انفرادا تاما بعد تسديدة في القائم.

ق 21: جوووووووول أكسل فيتسل لاعب جيرونا من مقصية رائعة

ق 13: جووووووووول بيدري بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة