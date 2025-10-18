انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) جيرونا
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 16:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد جيرونا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة من هنا
------------------------------------------------
انتهت
ق 90+3: جووووووووووووول رونالد أراوخو بعد تسديدة عقب عرضية أرضية.
ق 90+2: حصول هانز فليك على بطاقة صفراء أخرى ثم طرده بالتالي غيابه عن الكلاسيكو.
ق 61: هدف لبرشلونة من كوبارسي لكن تم إلغاء الهدف بداعي ارتكاب خطأ لمدافع جيرونا.
ق 54: تسديدة قوية من لامين يامال تصدى لها باولو جاتزانيجا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: تسديدة خطيرة من فيتسل داخل منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى قليلا.
ق 39: براين خيل يهدر انفرادا تاما بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.
ق 30: تنفيذ من ماركوس راشفورد لركلة حرة مباشرة ارتطمت في العارضة.
ق 26: تسديدة خطيرة من فرينكي دي يونج يتصدى لها حارس جيرونا.
ق 24: بورتو لاعب جيرونا يهدر انفرادا تاما بعد تسديدة في القائم.
ق 21: جوووووووول أكسل فيتسل لاعب جيرونا من مقصية رائعة
ق 13: جووووووووول بيدري بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.
بداية المباراة