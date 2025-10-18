تشكيل برشلونة - راشفورد يقود هجوم برشلونة أمام جيرونا.. وعودة لامين لامال

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد جيرونا.

ويلتقي برشلونة مع جيرونا ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة بثلاثي هجومي مكون من ماركوس راشفورد وأنطونيو فيرنانديز، والعائد من الإصابة لامين يامال.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

الحارس: فيوتشيك تشيزني.

الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي.

الوسط: فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - بيدري.

الهجوم: أنطونيو فيرنانديز - ماركوس راشفورد - لامين يامال

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.