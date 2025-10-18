تشكيل برشلونة - راشفورد يقود هجوم برشلونة أمام جيرونا.. وعودة لامين لامال

السبت، 18 أكتوبر 2025 - 16:21

كتب : FilGoal

برشلونة - لامين يامال

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد جيرونا.

أخبار متعلقة:
برشلونة يعلن تمديد رعاية سبوتيفاي لقمصان الفريق والملعب برشلونة يعلن غياب فيران توريس عن مواجهة جيرونا سكاي: رحيل تير شتيجن عن برشلونة في يناير ليس مستبعدا قائمة برشلونة - عودة يامال و6 لاعبين من الشباب لتعويض الغيابات ضد جيرونا

ويلتقي برشلونة مع جيرونا ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة بثلاثي هجومي مكون من ماركوس راشفورد وأنطونيو فيرنانديز، والعائد من الإصابة لامين يامال.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

الحارس: فيوتشيك تشيزني.

الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي.

الوسط: فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - بيدري.

الهجوم: أنطونيو فيرنانديز - ماركوس راشفورد - لامين يامال

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

برشلونة لامين يامال الدوري الإسباني
نرشح لكم
فوز قاتل وفقد فليك في الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على جيرونا يغيب عن الكلاسيكو.. طرد فليك قبل دقائق على انتصار برشلونة ضد جيرونا انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) جيرونا سلوت: للأسف لم تترجم تمريرات فيرتز لأهداف.. وهو غير محظوظ قائمة برشلونة - عودة يامال و6 لاعبين من الشباب لتعويض الغيابات ضد جيرونا مؤتمر فليك: من نشر شائعة تأخير يامال تافه.. ولا أتدخل في حياته برشلونة يعلن تمديد رعاية سبوتيفاي لقمصان الفريق والملعب برشلونة يعلن غياب فيران توريس عن مواجهة جيرونا
أخر الأخبار
بعد 5 أشهر.. الجزيري يعود للتسجيل لـ الزمالك ضد ديكاداها 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري الإنجليزي - هاتريك ماتيتا يقود بالاس لتعادل مثير مع بورنموث.. وانتصار بيرنلي وسندرلاند 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة السوبر الإفريقي - بيراميدز (0)-(0) نهضة بركان.. نهاية الشوط الأول 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
ثنائي الأبيض يسجل للمرة الأولى.. شريف وناصر يحرزان لـ الزمالك ضد ديكاداها ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – فولام (0)-(1) أرسنال.. جووووول تروسارد ساعة | الدوري الإنجليزي
فوز قاتل وفقد فليك في الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على جيرونا ساعة | الكرة الأوروبية
يغيب عن الكلاسيكو.. طرد فليك قبل دقائق على انتصار برشلونة ضد جيرونا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 4 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان
/articles/515430/تشكيل-برشلونة-راشفورد-يقود-هجوم-برشلونة-أمام-جيرونا-وعودة-لامين-لامال