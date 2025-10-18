تشكيل برشلونة - راشفورد يقود هجوم برشلونة أمام جيرونا.. وعودة لامين لامال
السبت، 18 أكتوبر 2025 - 16:21
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد جيرونا.
ويلتقي برشلونة مع جيرونا ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
ويلعب برشلونة بثلاثي هجومي مكون من ماركوس راشفورد وأنطونيو فيرنانديز، والعائد من الإصابة لامين يامال.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
الحارس: فيوتشيك تشيزني.
الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي.
الوسط: فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - بيدري.
الهجوم: أنطونيو فيرنانديز - ماركوس راشفورد - لامين يامال
ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.
نرشح لكم
فوز قاتل وفقد فليك في الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على جيرونا يغيب عن الكلاسيكو.. طرد فليك قبل دقائق على انتصار برشلونة ضد جيرونا انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(1) جيرونا سلوت: للأسف لم تترجم تمريرات فيرتز لأهداف.. وهو غير محظوظ قائمة برشلونة - عودة يامال و6 لاعبين من الشباب لتعويض الغيابات ضد جيرونا مؤتمر فليك: من نشر شائعة تأخير يامال تافه.. ولا أتدخل في حياته برشلونة يعلن تمديد رعاية سبوتيفاي لقمصان الفريق والملعب برشلونة يعلن غياب فيران توريس عن مواجهة جيرونا