سلوت: للأسف لم تترجم تمريرات فيرتز لأهداف.. وهو غير محظوظ

طالب أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول بالصبر على فلوريان فيرتز لاعب الفريق الجديد.

ويستعد ليفربول للقاء مانشستر يونايتد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت عبر سكاي سبورتس: "عندما تضم لاعبا بمقابل مادي كبير، الجمهور ينتظر الأهداف والتمريرات الحاسمة، لكنني أستطيع قول إن فيرتز كان بإمكانه صناعة 6-7 أهداف بالفعل".

وأضاف "إذا نظرت لتمريراته لزملائه والتي لم تترجم لأهداف للأسف، أبرز مثال في مباراة تشيلسي بعد أول دقيقة من مشاركته كبديل والتي صنعها لصلاح".

وأكمل "بالنسبة لصلاح سيسجلها 99 مرة من أصل 100، أو 98 من 100 لأنه في مباراة أتلتيكو مدريد تحصل على نفس التمريرة من فيرتز لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة".

وأتم "فيرتز غير محظوظ لأن زملائه لم يسجلوا الفرص التي صنعها، في المجمل بالنسبة للاعب 22 عاما فمن الطبيعي أن يحتاج وقتا للتأقلم خاصة أنه جاء من دوري آخر".

وصنع فيرتز هدفا في مباراة درع المجتمع أمام كريستال بالاس، قبل أن يغيب عن تقديم أي مساهمة تهديفية في مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وانضم فيرتز من باير ليفركوزن إلى ليفربول في صفقة قدرت بـ116 مليون جنيه استرليني.

