قائمة برشلونة - عودة يامال و6 لاعبين من الشباب لتعويض الغيابات ضد جيرونا

عاد لامين يامال وفيرمين لوبيز لقائمة برشلونة مجددا بعد تعافيهما من الإصابة.

ويستعد برشلونة لمواجهة جيرونا في الجولة 9 من الدوري الإسباني.

ويعاني برشلونة من غيابات عديدة تضرب هجومه أبرزها روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس وداني أولمو ورافينيا.

وسبق أن أعلن فليك أن يامال ولوبيز لن يشاركا لمدة 90 دقيقة في المباراة وهذا يعني أن الثنائي ربما يبدأ على مقاعد البدلاء أو ألا يكمل اللقاء.

وشهدت القائمة استدعاء 6 لاعبين من فريق الشباب لتعويض الغيابات.

وجاءت قائمة برشلونة

حراسة المرمى: فوتشنيك تشيزني – دييجو كوشين – إيدر ألير

الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أندريس كريستنسين – جيرارد مارتن – جول كومدي – إريك جارسيا – جوفري تورنتس – تشابي إسبارت

الوسط: بيدري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز

الهجوم: لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني بردغجي – أليكس فيرنانديز - جوان

ويستضيف برشلونة على ملعبه مونتيجويك ضيفه جيرونا في الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 19 نقطة من 8 مباريات.

فيما يحتل جيرونا المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.